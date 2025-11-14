Укр
В Украине начал дорожать базовый продукт: эксперт предупредил, будет ли дефицит

Анна Косик
14 ноября 2025, 10:10
Из-за уменьшения урожая цены на популярную крупу пошли вверх.
Изменятся ли цены на крупы в ближайшие месяцы

Что сказал Марчук:

  • В Украине дорожает гречка
  • Цены на большинство круп останутся стабильными
  • Макаронные изделия могут подорожать

Цены на продукты в Украине не радуют покупателей. Уже сейчас, например, повышаются цены на гречку, поэтому украинцы волнуются, изменится ли в ближайшие месяцы стоимость других круп.

Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он также объяснил, почему сейчас растут цены на популярную крупу.

Почему дорожает гречка

Эксперт говорит, что цены на гречку действительно поднимают, однако не существенно. Причиной этого является то, что в этом году был собран несколько меньший урожай, чем в прошлом году.

"Но она не будет дефицитной, потому что ее потребление в Украине уменьшается за счет сокращения количества населения, в частности существенной эмиграции", - пояснил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине

Что будет с ценами на другие крупы

Цены на рис и другие крупы, как прогнозирует Марчук, в ноябре и декабре должны оставаться стабильными. Предварительно, не ожидается повышения их стоимости в ближайшие месяцы.

"Разве что могут подорожать макаронные изделия, например, вермишель, ведь здесь та же история, что и с хлебом", - подчеркнул эксперт.

Почему в Украине дорожают продукты - мнение экономиста

Главред писал, что по словам экономиста Олега Пендзина, в Украине цены растут независимо от того, есть блэкауты или нет из-за того, что уровень цен формируется под влиянием многих факторов.

Цены на продукты зависят не только от перебоев с электроэнергией, но и от урожая, логистики, уровня зарплат, мировых цен на аналогичную продукцию и возможностей импорта.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине за последний год заметно подскочили цены на яйца. По состоянию на сегодня, 13 ноября, их продают в среднем по 80 гривен за десяток. Но в ближайшие несколько недель они могут подорожать.

Ранее сообщалось, что в Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на лук. Стоимость падает из-за увеличения предложения продукции невысокого качества, которая не пользуется активным спросом.

Накануне стало известно, что до конца года цены на мясо в Украине будут оставаться относительно стабильными. Перед праздниками возможно определенное подорожание курятины, свинины и говядины, однако оно не будет радикальным.

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

