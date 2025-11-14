Укр
Теперь бьют на 50 километров: Федоров предупредил о новой опасности дронов РФ

Инна Ковенько
14 ноября 2025, 10:33
Оптоволоконные дроны фактически нечувствительны к электронным средствам борьбы.
Россия начала применять дроны на оптоволокне с дальностью до 50 км
Россия начала применять дроны на оптоволокне с дальностью до 50 км / Коллаж: Главред, фото: Аrmyinform.com.ua, Army Recognition

Кратко о главном:

  • Россияне начали использовать более небезопасные оптоволоконные дроны
  • Новые беспилотники способны бить на расстоянии до 50 километров
  • Такие дроны фактически не чувствительны к средствам РЭБ и представляют значительные угрозы

Россияне начали применять на фронте новые дроны с оптоволоконным управлением, способные бить на расстоянии до 50 километров. Этими беспилотниками агрессор пытается бить по логистике Сил обороны.

Заявленная дальность в 50 км значительно превышает возможности большинства известных моделей оптоволоконных дронов, ведь обычно их радиус действия составляет всего 10-25 км. Об этом в комментарии Business Insider сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Беспилотники на оптоволокне показали нам, что дроны, невосприимчивые к средствам РЭБ, действительно представляют довольно значительную угрозу для логистики и личного состава", - сказал Федоров.

Он отметил, что Украина разрабатывает технологии противодействия оптоволоконным БПЛА и тестирует эти идеи в нескольких бригадах.

Принцип работы оптоволоконных дронов

Ранее пилоты FPV-дронов управляли ими только через радиочастотную связь. Но теперь поле боя насыщено средствами радиоэлектронной борьбы, и связь легко глушится.

Оптоволоконные дроны управляются и передают изображение с помощью сверхтонкого оптоволоконного кабеля, разматываемого с катушки во время полета. Это делает их фактически неуязвимыми к глушению и значительно опаснее в бою.

Отмечается, что обычно лучший шанс для солдата перехватить оптоволоконный FPV-дрон - сбить его из дробовика. Но для этого нужна бдительность, быстрая реакция, точность и немало удачи.

Что известно о российских FPV-дронах на оптоволокне с повышенной дальностью

На некоторых участках линии фронта беспилотники стали настолько угрозой для критически важных маршрутов снабжения, что украинские военные прикрыли их сеткой, чтобы защитить транспортные средства от приближающихся ударов.

Федоров рассказал, что впервые услышал о российском оптоволоконном беспилотнике с дальностью действия 50 километров несколько недель назад, причем случаи применения в основном в Донецкой области.

По его словам, такие дроны запускаются нечасто, поскольку ими относительно сложно управлять: "На него влияет ветер, он тяжелый, и ему приходится преодолевать физические препятствия".

Катушка волоконно-оптического кабеля, которую несет беспилотник, также достаточно большая, что делает его достаточно "вялым".

Федоров отметил, что Украина адаптируется к угрозе дронов с волоконно-оптическими кабелями, разрабатывая системы ударного действия, устраивая засады и даже пытаясь перерезать кабели.

"Мы ищем ответную реакцию, и это, вероятно, подтолкнет поле боя в сторону автономных беспилотников, которые, как мы ожидаем и предполагаем, станут следующим этапом этой войны", - предполагает глава Минцифры.

Какие города наиболее уязвимы к оптоволоконным дронам - мнение эксперта

Специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что российские FPV-дроны, работающие через оптоволоконную связь, становятся реальной опасностью для прифронтовых городов Украины, в частности Харькова, Сум и Запорожья.

По его словам, недавний случай, когда такой дрон пролетел более 20 километров до Краматорска, стал тревожным сигналом.

"Сам факт применения, которое позволило дрону долететь до Краматорска (там назывались примерно 20-28 км), является важным прецедентом. Это означает, что в прифронтовых городах вроде Краматорска, Запорожья, Харькова и Сум, уже нельзя просто оставлять военные автомобили на открытых центральных улицах. Нужно менять подход к расположению техники и организации защиты объектов", - пояснил эксперт.

Бескрестнов подчеркнул, что на данный момент универсальных средств противодействия оптоволоконным беспилотникам не существует - ни у Украины, ни у России.

Война России против Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина вскоре получит первую в мире "стену дронов" - систему, предназначенную для уничтожения российских ударных беспилотников. Об этом сообщает Business Insider. Комплекс состоит из десятков небольших БПЛА, которые создают в воздухе своеобразное "летающее минное поле". Определенное количество таких дронов уже отправлено в Украину и вскоре должно быть введено в эксплуатацию.

Напомним, оккупанты резко усилили воздушный террор против Украины, запустив в 2025 году более 44 тысяч беспилотников типа "Шахед" и их вариантов - в четыре раза больше, чем за весь 2024 год.

Кроме того, россияне модернизировали свои ударные беспилотники типа "Шахед". Теперь существующие украинские РЭБы не могут подавить дроны по всей стране. Об этом сообщал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов.

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

война в Украине атака дронов FPV
Тушил собственную квартиру: история спасателя, семья которого чудом выжила после обстрела РФ

Тушил собственную квартиру: история спасателя, семья которого чудом выжила после обстрела РФ

11:46Война
Все в дыму и огне, есть погибшие: россияне нанесли удар по рынку в Черноморске

Все в дыму и огне, есть погибшие: россияне нанесли удар по рынку в Черноморске

11:41Война
Ответ на террор РФ: Зеленский рассказал об ударах "Нептуном" по оккупантам

Ответ на террор РФ: Зеленский рассказал об ударах "Нептуном" по оккупантам

11:26Украина
