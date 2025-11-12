Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Сюрприз для "Шахедов": в Украине развернут уникальную систему ПВО, подробности

Руслан Иваненко
12 ноября 2025, 22:29
33
Украина получит новую систему, которая будет уничтожать российские ударные беспилотники на разных высотах.
Сюрприз для 'Шахедов': в Украине развернут уникальную систему ПВО, подробности
Оператор контролирует сотню дронов одновременно без специальной подготовки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украину прибыли первые дроны для "стены дронов"
  • Система предназначена для уничтожения российских ударных беспилотников
  • Дроны могут работать автономно и экономически эффективно

Украина вскоре получит первую в мире "стену дронов" - систему, предназначенную для уничтожения российских ударных беспилотников. Об этом сообщает Business Insider.

По словам основателя западной компании Atreyd, комплекс состоит из десятков небольших БПЛА, которые создают в воздухе своеобразное "летающее минное поле". Определенное количество таких дронов уже отправлено в Украину и вскоре должно быть введено в эксплуатацию.

видео дня

Первые разы система будет использоваться для защиты городов и критически важной инфраструктуры, а впоследствии ее могут развернуть ближе к линии фронта - для противодействия управляемым авиабомбам. Концепция Atreyd вошла в число финалистов конкурса НАТО, который искали решение против российских авиабомб.

Принцип действия

Технология работает так: при обнаружении угрозы радарами с платформ запускаются группы дронов с управлением от первого лица. Каждый беспилотник питается от батареи и несет небольшую взрывчатку; после взлета дроны формируют в небе "завесу", подрываясь рядом с приближающимися боеприпасами и нейтрализуя угрозу. Дроны могут находиться на разных высотах и подниматься на несколько тысяч метров.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Система применяет искусственный интеллект, который в режиме реального времени подстраивает конфигурацию "стены" под траектории обнаруженных целей. Atreyd утверждает, что один перехват обходится всего в несколько тысяч долларов, а не взорвавшиеся дроны могут возвращаться на платформы и использоваться повторно.

Также комплекс способен работать во время глушения GPS - из-за использования заранее загруженной трехмерной карты зоны ответственности.

Безопасность и управление

Чтобы избежать "дружественного огня", беспилотники оснащены системой идентификации; несмотря на высокий уровень автономности, оператор в любой момент может вмешаться и вручную отключить систему. По информации компании, один оператор способен контролировать около сотни дронов и для этого ему не нужна специальная подготовка - достаточно базового обучения.

Во время испытаний, по заявлению Atreyd, "стена дронов" показала 100-процентную эффективность, однако ее применение в Украине станет первым использованием в реальных боевых условиях.

Основатель компании не раскрыл точного места размещения системы, но отметил, что она может противостоять даже российским реактивным беспилотникам. Компания уже имеет контракт как минимум с одним членом НАТО на поставку платформы и дронов.

Сколько средств для защиты нужно, чтобы минимизировать риски атак дронов - мнение эксперта

"Никогда не будет много средств защиты - ни одно из них не дает стопроцентной гарантии уничтожения воздушной цели, поэтому нужно наращивать различные возможности", - говорит соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

Он подчеркивает: эффективность мероприятий значительно возрастает, когда системы работают в комплексе - вместе с мобильными группами, дронами-перехватчиками и другими подразделениями. Такая интеграция позволяет максимизировать защиту тыловых населенных пунктов.

Яковенко также отмечает, что из-за большой площади Украины и длинной линии фронта задача усложнена. Кроме техники, критически важны подготовленные люди - операторы и бригады, которые умеют правильно применять и координировать эти средства.

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске программы, направленной на защиту прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских беспилотников.

Кроме того, Россия совершенствует свои воздушные средства поражения, в частности ракеты "Искандер" и "Кинжал", из-за чего силам ПВО Украины все сложнее их сбивать. Об этом заявил генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годов), основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

Напомним, что из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Читайте также:

Об источнике: Business Insider?

Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

21:25Фронт
"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

21:08Война
Налетит настоящий шторм и будут лить дожди: объявлено штормовое предупреждение

Налетит настоящий шторм и будут лить дожди: объявлено штормовое предупреждение

20:35Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

Последние новости

22:36

Пережили целые поколения: определены 10 самых долговечных двигателей

22:31

Как родились казаки: что скрывают самые известные исторические гипотезы

22:30

Начнется "дрейф республик": экс-сотрудник СБУ назвал условие распада РоссииВидео

22:29

Сюрприз для "Шахедов": в Украине развернут уникальную систему ПВО, подробности

22:12

Тайна железнодорожной "зебры": что скрывают полосы на столбах вдоль путей

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
22:10

Антитренды в обуви от Андре Тана: какую обувь не стоит надеватьВидео

21:47

Большой праздник 13 ноября: что можно и нельзя делать в этот день

21:29

Будет в каждом доме в 2026: тренды дизайна интерьеров

21:25

Наступление РФ в Запорожской области: в DeepState рассказали о прорыве врага

Реклама
21:24

Обладают редким даром: родившиеся в эти три месяца, несут свет даже в темные времена

21:08

"Увеличить цену": Сибига с Рубио придумали, как заставить Путина прекратить войну

21:02

Нереальный подарок: дочь подарила 65-летней матери шикарное преображение

20:59

Не только с "автоматом": какие авто нельзя заводить "с толкача"

20:35

Налетит настоящий шторм и будут лить дожди: объявлено штормовое предупреждение

20:27

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

20:02

Сборная Франции ставит амбициозную цель: что задумал Дешам в матче с Украиной

19:52

Роксолана на самом деле не Лисовская: какой была настоящая фамилия жены Сулеймана

19:48

Alyona Alyona призналась, почему не выступает с Jerry Heil после "Евровидения"

19:19

Является ли старость болезнью - ученые поставили точку в вопросе

19:10

Какая самая большая мечта россиян и Путинамнение

Реклама
19:03

Так вкусно "Шубу" вы еще не готовили: роскошная закуска, которая удивит гостей

18:50

"Враг имеет четкую задачу": эксперт раскрыл, куда идут оккупанты на Запорожье

18:47

Кто контролирует Покровск и находятся ли ВСУ в окружении - Сырский сделал заявление

18:44

"Был рад": известный артист рассказал, где служит после мобилизации

18:39

Продукт первой необходимости будет дорожать каждый месяц - прогноз экономиста

17:59

До 12 часов без света: появились новые графики отключений на 13 ноября

17:51

ФИДЕ подала жалобу на российского шахматиста из-за смерти гроссмейстера из США

17:38

Папа Римский - киноман: Понтифик Лев XIV назвал 4 любимых фильмаВидео

17:34

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

17:25

Украина прекратила мирные переговоры с РФ: в МИД рассказали, кто в этом виноват

17:23

Как Миндичу удалось пересечь границу: в ГПСУ сделали заявление

17:19

После требования Зеленского: министр энергетики Гринчук подала в отставку

17:14

Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе

16:40

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой с блокнотом за 71 секунду

16:33

Как легко найти дорогую брендовую вещь на секонд-хенде: блогерша поделилась секретом

16:21

Валюта внезапно "полетела" вверх: в Украине курс доллара и евро заметно изменились

16:01

"В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение

16:01

На шахте "Ингульская" произошла авария: судьба двух горняков неизвестна

15:56

Есть важные результаты: Зеленский назвал потери РФ от санкций

15:52

Вы почувствуете свою силу: три знака зодиака выходят из тени

Реклама
15:51

Обычная вода не справится: как быстро удалить птичий помет с авто

15:51

Зеленский анонсировал отставки в Кабмине на фоне коррупционного скандала - кого уволятВидео

15:47

В два раза дешевле и вкуснее, чем магазинная: проверенный рецепт засоленной рыбы

15:38

Подорожает ли популярная крупа в ближайшее время: экономист сказал, к чему готовиться

15:31

Куда делась модель Алла Костромичева: что о ней известно

15:26

Некоторые украинцы могут досрочно выйти на пенсию и получить льготы: кого это касается

15:00

После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали

14:45

Почему губки для мытья посуды разного цвета: об этом мало кто знаетВидео

14:30

Как утеплить окна, чтобы не дуло зимой: найден дешевый способ

14:25

Цены на АЗС вверх: украинцев предупредили о подорожании топлива

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять