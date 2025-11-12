Сюрприз для 'Шахедов': в Украине развернут уникальную систему ПВО, подробности

Украина получит новую систему, которая будет уничтожать российские ударные беспилотники на разных высотах.

Оператор контролирует сотню дронов одновременно без специальной подготовки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украину прибыли первые дроны для "стены дронов"

Система предназначена для уничтожения российских ударных беспилотников

Дроны могут работать автономно и экономически эффективно

Украина вскоре получит первую в мире "стену дронов" - систему, предназначенную для уничтожения российских ударных беспилотников. Об этом сообщает Business Insider.

По словам основателя западной компании Atreyd, комплекс состоит из десятков небольших БПЛА, которые создают в воздухе своеобразное "летающее минное поле". Определенное количество таких дронов уже отправлено в Украину и вскоре должно быть введено в эксплуатацию.

Первые разы система будет использоваться для защиты городов и критически важной инфраструктуры, а впоследствии ее могут развернуть ближе к линии фронта - для противодействия управляемым авиабомбам. Концепция Atreyd вошла в число финалистов конкурса НАТО, который искали решение против российских авиабомб.

Принцип действия

Технология работает так: при обнаружении угрозы радарами с платформ запускаются группы дронов с управлением от первого лица. Каждый беспилотник питается от батареи и несет небольшую взрывчатку; после взлета дроны формируют в небе "завесу", подрываясь рядом с приближающимися боеприпасами и нейтрализуя угрозу. Дроны могут находиться на разных высотах и подниматься на несколько тысяч метров.

Шахед / Инфографика: Главред

Система применяет искусственный интеллект, который в режиме реального времени подстраивает конфигурацию "стены" под траектории обнаруженных целей. Atreyd утверждает, что один перехват обходится всего в несколько тысяч долларов, а не взорвавшиеся дроны могут возвращаться на платформы и использоваться повторно.

Также комплекс способен работать во время глушения GPS - из-за использования заранее загруженной трехмерной карты зоны ответственности.

Безопасность и управление

Чтобы избежать "дружественного огня", беспилотники оснащены системой идентификации; несмотря на высокий уровень автономности, оператор в любой момент может вмешаться и вручную отключить систему. По информации компании, один оператор способен контролировать около сотни дронов и для этого ему не нужна специальная подготовка - достаточно базового обучения.

Во время испытаний, по заявлению Atreyd, "стена дронов" показала 100-процентную эффективность, однако ее применение в Украине станет первым использованием в реальных боевых условиях.

Основатель компании не раскрыл точного места размещения системы, но отметил, что она может противостоять даже российским реактивным беспилотникам. Компания уже имеет контракт как минимум с одним членом НАТО на поставку платформы и дронов.

Сколько средств для защиты нужно, чтобы минимизировать риски атак дронов - мнение эксперта

"Никогда не будет много средств защиты - ни одно из них не дает стопроцентной гарантии уничтожения воздушной цели, поэтому нужно наращивать различные возможности", - говорит соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

Он подчеркивает: эффективность мероприятий значительно возрастает, когда системы работают в комплексе - вместе с мобильными группами, дронами-перехватчиками и другими подразделениями. Такая интеграция позволяет максимизировать защиту тыловых населенных пунктов.

Яковенко также отмечает, что из-за большой площади Украины и длинной линии фронта задача усложнена. Кроме техники, критически важны подготовленные люди - операторы и бригады, которые умеют правильно применять и координировать эти средства.

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске программы, направленной на защиту прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских беспилотников.

Кроме того, Россия совершенствует свои воздушные средства поражения, в частности ракеты "Искандер" и "Кинжал", из-за чего силам ПВО Украины все сложнее их сбивать. Об этом заявил генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 годов), основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

Напомним, что из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Об источнике: Business Insider? Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

