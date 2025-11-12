С рекордной дистанции: ВСУ на Leopard уничтожили танк РФ на расстоянии более 5 км

Что известно:
- Танкисты ВСУ на Leopard поразили российский Т-72 на 5,5 км
- Leopard 2A5 и 2A6 показали высокую эффективность, выдерживая удары FPV-дронов и проходя минные поля
- Достижения превышают мировые рекорды, но не могут быть официально зафиксированы
Украинские военные продолжают демонстрировать исключительное мастерство на поле боя. Экипажи танков Leopard из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили два уникальных боевых рекорда, которые, по словам военных, заслуживают места в Книге рекордов Гиннеса.
Об этом в эфире Украинского Радио сообщил начальник отделения коммуникаций бригады Сергей Дибров. Первый рекорд - поражение российского танка Т-72 на расстоянии 5,5 км прямой наводкой. Это превышает действующий мировой рекорд в 5 км.
Второй - уничтожение бронетранспортера на дистанции 6 км 50 м с помощью тепловизора, одним точным выстрелом. Оба результата были зафиксированы в журнале боевых действий, что подтверждает их достоверность.
"Это фантастический результат для любого танкиста. Один выстрел - одна цель. И это на таких дистанциях", - подчеркнул Дибров.
На вооружении бригады - две модификации Leopard: 2A6 и 2A5, модернизированные шведскими специалистами. По словам Диброва, техника показала себя как чрезвычайно надежная, эффективная и выносливая. Танки способны эвакуировать поврежденную технику с минных полей и продолжать движение даже после нескольких попаданий FPV-дронов.
"Это совсем другой технический уровень по сравнению с советскими или российскими танками. Наши экипажи уже имеют опыт и умеют обслуживать эти машины", - добавил он.
Почему такие рекорды не могут попасть в Гиннеса
Несмотря на уникальность достижений, формально зафиксировать их невозможно. Регламент Книги рекордов Гиннеса требует присутствия независимой комиссии, специального полигона, контрольных меток и точного измерения дистанции - условия, которые невозможно обеспечить в зоне активных боевых действий.
Танк Leopard 2 - в чем его особенность
Танк Leopard 2 - один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие - гладкоствольная пушка Rheinmetall RH-120. Она используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских К1А1.
В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки.
Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальной дверцей. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит вреда экипажу.
Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. Его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.
Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.
