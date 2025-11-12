Укр
С рекордной дистанции: ВСУ на Leopard уничтожили танк РФ на расстоянии более 5 км

Дарья Пшеничник
12 ноября 2025, 13:53
Экипажи установили два впечатляющих рекорда.
С рекордной дистанции: ВСУ на Leopard уничтожили танк РФ на расстоянии более 5 км
Украинские военные на танках Leopard установили два рекорда / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, US Army

Что известно:

  • Танкисты ВСУ на Leopard поразили российский Т-72 на 5,5 км
  • Leopard 2A5 и 2A6 показали высокую эффективность, выдерживая удары FPV-дронов и проходя минные поля
  • Достижения превышают мировые рекорды, но не могут быть официально зафиксированы

Украинские военные продолжают демонстрировать исключительное мастерство на поле боя. Экипажи танков Leopard из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили два уникальных боевых рекорда, которые, по словам военных, заслуживают места в Книге рекордов Гиннеса.

Об этом в эфире Украинского Радио сообщил начальник отделения коммуникаций бригады Сергей Дибров. Первый рекорд - поражение российского танка Т-72 на расстоянии 5,5 км прямой наводкой. Это превышает действующий мировой рекорд в 5 км.

Второй - уничтожение бронетранспортера на дистанции 6 км 50 м с помощью тепловизора, одним точным выстрелом. Оба результата были зафиксированы в журнале боевых действий, что подтверждает их достоверность.

"Это фантастический результат для любого танкиста. Один выстрел - одна цель. И это на таких дистанциях", - подчеркнул Дибров.

На вооружении бригады - две модификации Leopard: 2A6 и 2A5, модернизированные шведскими специалистами. По словам Диброва, техника показала себя как чрезвычайно надежная, эффективная и выносливая. Танки способны эвакуировать поврежденную технику с минных полей и продолжать движение даже после нескольких попаданий FPV-дронов.

"Это совсем другой технический уровень по сравнению с советскими или российскими танками. Наши экипажи уже имеют опыт и умеют обслуживать эти машины", - добавил он.

Танк Leopard 2 инфографика
Танк Leopard 2 инфографика / Инфографика Главред

Почему такие рекорды не могут попасть в Гиннеса

Несмотря на уникальность достижений, формально зафиксировать их невозможно. Регламент Книги рекордов Гиннеса требует присутствия независимой комиссии, специального полигона, контрольных меток и точного измерения дистанции - условия, которые невозможно обеспечить в зоне активных боевых действий.

Последние новости об успехах ВСУ

Как рассказывал Главред, движение сопротивления Сил специальных операций во взаимодействии с подразделениями Deep strike Сил специальных операций нанесли поражения по вражеским объектам на временно оккупированной территории Крыма.

Как сообщили в ССО, финальная фаза операции состоялась еще 6 октября текущего года, однако о ней не разглашали из соображений оперативной безопасности.

Также в ночь на 12 ноября в городе Буденновск Ставропольского края РФ прогремели взрывы. Ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Ставролен".

Другие впечатляющие новости с фронта:

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 - один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие - гладкоствольная пушка Rheinmetall RH-120. Она используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских К1А1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальной дверцей. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит вреда экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. Его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

