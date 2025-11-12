Было три "прилета": дроны атаковали химпредприятие в Ставропольском крае РФ

Кратко:
- Буденновск атаковали дроны
- По заводу ЛУКОЙЛа трижды прицельно ударили дроны
В ночь на 12 ноября в городе Буденновск Ставропольского края РФ прогремели взрывы. Ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Ставролен".
Как сообщил телеграм-канал Supernova+, было три "прилета".
"Буденновск, атакованный ООО "Ставролен". Продолжает гореть ... не менее трех точных попаданий", — говорится в сообщении.
В сети появились фото, на котором видно зарево от пожара на ООО "Ставролен".
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Буденновском.
"От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновская произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме", — написал Владимиров.
Украинская сторона пока не комментировала атаки дронов по Ставропольскому краю и поражение ООО "Ставролен".
Стоит отметить, что ранее это предприятие было атаковано 29 октября 2025 года.
Смотрите видео - Дроны атаковали предприятие "Ставролен" в РФ:
"Ставролен" является дочерней компанией ЛУКОЙЛа и градообразующим предприятием в Буденновске. Предприятие реализовало проект по строительству газоперерабатывающего производства как часть своей инфраструктуры. Первый комплекс ГПЗ мощностью около 2 млрд м³/год был введен в эксплуатацию в 2015 году на базе "Ставролен". Позже были начаты работы по строительству второй очереди газоперерабатывающей установки для увеличения мощностей на площадке "Ставролен". Таким образом, ГПЗ построен не отдельно, а как часть производственного комплекса завода "Ставролен".
Удары по территории РФ - последние новости
Как писал Главред, 11 ноября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по Саратовскому НПЗ в России, АО "Морской нафтовой терминал" в оккупированной Феодосии и ряде объектов в Донецкой области, захваченной армией РФ.
Ночью 10 ноября в городе Туапсе Краснодарского края РФ прогремела серия взрывов. Вспыхнул пожар. В России заявили об атаке дронов. По предварительной информации, под атакой оказался порт.
В ночь на 5 ноября страну-агрессора РФ атаковали дроны. Под удар попала ГРЭС в Костромской области, а также НПЗ в Волгограде. Кроме того, российская ПВО ударила по многоэтажке.
