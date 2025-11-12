Было три "прилета": дроны атаковали химпредприятие в Ставропольском крае РФ

Губернатор Ставропольского края утверждает, что российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Буденновском.

https://glavred.info/war/bylo-tri-prileta-drony-atakovali-himpredpriyatie-v-stavropolskom-krae-rf-10714610.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали "Ставролен" в РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, stavrolen.lukoil.ru

Кратко:

Буденновск атаковали дроны

По заводу ЛУКОЙЛа трижды прицельно ударили дроны

В ночь на 12 ноября в городе Буденновск Ставропольского края РФ прогремели взрывы. Ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Ставролен".

Как сообщил телеграм-канал Supernova+, было три "прилета".

видео дня

"Буденновск, атакованный ООО "Ставролен". Продолжает гореть ... не менее трех точных попаданий", — говорится в сообщении.

В сети появились фото, на котором видно зарево от пожара на ООО "Ставролен".

Пожар после атаки дронов / t.me/exilenova_plu

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Буденновском.

"От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновская произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме", — написал Владимиров.

Украинская сторона пока не комментировала атаки дронов по Ставропольскому краю и поражение ООО "Ставролен".

Стоит отметить, что ранее это предприятие было атаковано 29 октября 2025 года.

Смотрите видео - Дроны атаковали предприятие "Ставролен" в РФ:

"Ставролен" является дочерней компанией ЛУКОЙЛа и градообразующим предприятием в Буденновске. Предприятие реализовало проект по строительству газоперерабатывающего производства как часть своей инфраструктуры. Первый комплекс ГПЗ мощностью около 2 млрд м³/год был введен в эксплуатацию в 2015 году на базе "Ставролен". Позже были начаты работы по строительству второй очереди газоперерабатывающей установки для увеличения мощностей на площадке "Ставролен". Таким образом, ГПЗ построен не отдельно, а как часть производственного комплекса завода "Ставролен".

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, 11 ноября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по Саратовскому НПЗ в России, АО "Морской нафтовой терминал" в оккупированной Феодосии и ряде объектов в Донецкой области, захваченной армией РФ.

Ночью 10 ноября в городе Туапсе Краснодарского края РФ прогремела серия взрывов. Вспыхнул пожар. В России заявили об атаке дронов. По предварительной информации, под атакой оказался порт.

В ночь на 5 ноября страну-агрессора РФ атаковали дроны. Под удар попала ГРЭС в Костромской области, а также НПЗ в Волгограде. Кроме того, российская ПВО ударила по многоэтажке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред