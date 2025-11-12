Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Было три "прилета": дроны атаковали химпредприятие в Ставропольском крае РФ

Анна Ярославская
12 ноября 2025, 07:56
385
Губернатор Ставропольского края утверждает, что российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Буденновском.
Дроны атаковали
Дроны атаковали "Ставролен" в РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, stavrolen.lukoil.ru

Кратко:

  • Буденновск атаковали дроны
  • По заводу ЛУКОЙЛа трижды прицельно ударили дроны

В ночь на 12 ноября в городе Буденновск Ставропольского края РФ прогремели взрывы. Ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Ставролен".

Как сообщил телеграм-канал Supernova+, было три "прилета".

видео дня

"Буденновск, атакованный ООО "Ставролен". Продолжает гореть ... не менее трех точных попаданий", — говорится в сообщении.

В сети появились фото, на котором видно зарево от пожара на ООО "Ставролен".

Пожар после атаки дронов
Пожар после атаки дронов / t.me/exilenova_plu

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Буденновском.

"От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновская произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме", — написал Владимиров.

Скриншот

Украинская сторона пока не комментировала атаки дронов по Ставропольскому краю и поражение ООО "Ставролен".

Стоит отметить, что ранее это предприятие было атаковано 29 октября 2025 года.

Смотрите видео - Дроны атаковали предприятие "Ставролен" в РФ:

Скриншот

"Ставролен" является дочерней компанией ЛУКОЙЛа и градообразующим предприятием в Буденновске. Предприятие реализовало проект по строительству газоперерабатывающего производства как часть своей инфраструктуры. Первый комплекс ГПЗ мощностью около 2 млрд м³/год был введен в эксплуатацию в 2015 году на базе "Ставролен". Позже были начаты работы по строительству второй очереди газоперерабатывающей установки для увеличения мощностей на площадке "Ставролен". Таким образом, ГПЗ построен не отдельно, а как часть производственного комплекса завода "Ставролен".

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, 11 ноября в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по Саратовскому НПЗ в России, АО "Морской нафтовой терминал" в оккупированной Феодосии и ряде объектов в Донецкой области, захваченной армией РФ.

Ночью 10 ноября в городе Туапсе Краснодарского края РФ прогремела серия взрывов. Вспыхнул пожар. В России заявили об атаке дронов. По предварительной информации, под атакой оказался порт.

В ночь на 5 ноября страну-агрессора РФ атаковали дроны. Под удар попала ГРЭС в Костромской области, а также НПЗ в Волгограде. Кроме того, российская ПВО ударила по многоэтажке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине взрыв в России война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года

09:00Интервью
Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

08:28Украина
Саммит в Будапеште все еще в силе: Орбан озвучил, когда встретятся Трамп и Путин

Саммит в Будапеште все еще в силе: Орбан озвучил, когда встретятся Трамп и Путин

08:16Война
Реклама

Популярное

Ещё
Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Каким будет тариф на газ с 1 декабря: украинцам назвали цену за кубометр

Каким будет тариф на газ с 1 декабря: украинцам назвали цену за кубометр

Последние новости

09:00

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года

08:43

Россиянам отключают интернет, начали с Ульяновскамнение

08:34

Астрологи назвали самые раздражающие привычки каждого знака зодиака

08:28

Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Путин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – СтупакПутин боится, в Кремле идет борьба, Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку – Ступак
08:17

Отключение света в Украине — графики на 12 ноября (обновляется)

08:16

Саммит в Будапеште все еще в силе: Орбан озвучил, когда встретятся Трамп и Путин

07:56

Было три "прилета": дроны атаковали химпредприятие в Ставропольском крае РФВидео

07:07

Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

Реклама
06:11

Когда лучше всего сажать деревья: специалисты дали однозначный ответ

06:10

В России стартовала скрытая мобилизация: какая угрозамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с поваром на кухне за 23 секунды

05:23

Зачем жарить гречку перед варкой: секретный трюк опытных хозяек

04:45

"Пойдут на психотерапию": у детей Тодоренко появилась серьезная проблема

03:47

Могут ли элиты РФ выступить против Путина - экс-сотрудник СБУ поставил вердиктВидео

03:18

Одна ложка - и будет "шапка" из цветов: самая эффективная и бюджетная подкормка для растенийВидео

02:55

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

02:28

Раскрыт способ замедлить старение: ученые поразили результатами исследований

02:14

РФ снова заговорила о возобновлении переговоров с Украиной: какие условия Кремля

01:55

"Он не может вырваться": Kazka Зарицкая впервые рассказала о службе отца в ВСУ

Реклама
01:30

Актер-красавчик бросил Кайли Дженнер после 2.5 лет вместе - СМИ

01:13

Температура подскочит без конвектора: лайфхак из прошлого, который сохранит теплоВидео

00:09

ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове

11 ноября, вторник
23:38

Экс-сотрудник СБУ назвал самый большой страх Путина: чего боится лидер Кремля

23:26

"Буду идти к беременности": Alyona Alyona заговорила о детях

22:54

Илья Забарный получил неожиданную оценку в ПСЖ: о чем идет речь

22:52

Когда закончится война в Украине: известный волонтер ошеломил прогнозом

22:07

Удары ракетами Фламинго по россиянам - Сырский сделал громкое заявление о фронте

22:00

Праздники приближаются, а цены растут: какие продукты "ударят" по кошельку

21:42

Винегрет "отдыхает": рецепт неожиданно вкусного салата из трех продуктов

21:12

Вся валюта резко "взлетела": новый курс валют на 12 ноября

21:02

Водители делают это почти каждый день: что помогает батарее электрокара "стареть"

20:51

Скоро ворвется новое похолодание: украинцев предупредили о внезапном ухудшении погоды

20:34

Хозяевам на заметку - когда кошка становится взрослой и перестает расти, названы срокиВидео

20:28

Необычный суп из обычного картофеля - шикарный рецептВидео

20:26

На фоне коррупционного скандала: Кабмин распустил Наблюдательный совет "Энергоатома"

20:09

Одесса под массированной атакой РФ - в городе не утихают взрывы, что известно

20:06

Тепла от батарей будет больше: простой и гениальный фокус для отопленияВидео

20:04

Весной зацветут ковром: благоприятные дни для посева цветов под зимуВидео

19:42

Украинцам советуют проверить свои банковские карты: что произошло

Реклама
19:40

Гороскоп на завтра 12 ноября: Близнецам - ловушка, Водолеям - прибыль

19:38

Часов со светом будет мало: Укрэнерго ввело жесткие графики на 12 ноября

19:10

Как РФ опозорилась с историей угнать перехватчик МиГ с ракетой "Кинжал"мнение

19:06

Зачем кошачий наполнитель насыпают на подоконники: о хитрости знают единицыВидео

19:06

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

19:06

Ситуация на юге обостряется: эксперт раскрыл, какой город под прицелом врага

18:48

"Я слагаю полномочия": начались кадровые изменения на фоне коррупционного скандала

18:32

Не только в Покровске: Зеленский сказал, где самая сложная ситуация на фронте

18:24

Кремль начал скрытую подготовку резервистов для отправки в Украину – ISW

18:22

Чем и когда закончится война России против Украины - раскрыт реалистичный сценарийВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять