Морские дроны атаковали Туапсе, в порту вспыхнул пожар: что известно

OSINT-источники сообщают, что, предварительно, удар пришелся вблизи причала 167.

https://glavred.info/war/morskie-drony-atakovali-tuapse-v-portu-vspyhnul-pozhar-chto-izvestno-10713923.html Ссылка скопирована

Взрывы и пожар в Туапсе / Коллаж: Главред, фото: Dnipro Osint, t.me/supernova_plus

Кратко:

В Туапсе прогремела серия взрывов

Местные жители сообщают о атаке морских беспилотников

Целью атаки, предположительно, стал порт

Ночью 10 ноября в городе Туапсе Краснодарского края РФ прогремела серия взрывов. Вспыхнул пожар. В России заявили об атаке дронов.

По предварительной информации, под атакой оказался порт. Вероятно, есть попадания.

видео дня

Тревогу из-за угрозы беспилотников в Туапсе объявили еще около 23:00 часов 9 ноября.

"В Туапсе продолжается тревога по БЭК. Местные сообщают об успешных последствиях. Вероятно, было попадание в один из кораблей", - сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

По данным OSINT-канала Dnipro Osint, Туапсе атакуют морские беспилотники. С помощью кадров удалось определить, что, предварительно, удар пришелся вблизи причала 167.

Вероятное место поражения в Туапсе / Dnipro Osint

Telegram-канал Supernova+ пишет, что в Туапсе в результате атаки пылает один из кораблей в местном порту.

Российские власти пока не комментировали атаку на Туапсе. В то же время в соцсетях публикуют кадры, которые подтверждают пожар.

Пожар в Туапсе / t.me/supernova_plus

Атака на порт в Туапсе

Как писал Главред, 2 ноября Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны осуществила атаку на нефтетерминал в российском порту Туапсе в Краснодарском крае. Удар беспилотников привел к поражению танкера и части портовой инфраструктуры.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал удары по порту в Туапсе. По его словам, на момент удара Сил обороны Украины по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в терминале находились как минимум три судна. Уже установлено, кому они принадлежат.

Плетенчук уточнил, что этот случай будет иметь долгосрочные последствия для России, поскольку повреждение стратегических объектов повлияет не только на экспорт сырой нефти, но и на деловую активность компаний, пользующихся этими мощностями.

5 ноября издание Reuters сообщило, что порт приостановил экспорт топлива. В результате атаки также прекратил переработку сырой нефти нефтеперерабатывающий завод, подконтрольный компании "Роснефть".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред