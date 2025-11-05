ССО уничтожили технику для Искандер и российскую РЛС в Курской области

Эта машина использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины.

Силы специальных операций и повстанческое движение Черная Искра поразили российскую транспортно-заряжательную машину для ОТРК Искандер вблизи села Овсянниково в Курской области РФ.

Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в ССО. Эта машина использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины, отметили военные.

Кроме этого, ССО и Черная Искра уничтожили радиолокационную станцию 1Л122 Гармонь вблизи села Нижний Реутец Курской области. Малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.

Напомним, Главред писал, что украинские бойцы во временно оккупированном Крыму поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Накануне также Силы специальных операций провели совместную операцию с российским повстанческим движением "Черная искра". В Ленинградской области РФ был поражен нефтеперерабатывающий завод " Киришинефтеоргсинтез".

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций совершили удачную атаку на российский малый ракетный корабль "Град", которая была проведена в Карелии, в акватории Онежского озера.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

