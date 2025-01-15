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Больше снарядов, боеприпасов для Leopard и БпЛА: ФРГ обновила список помощи Киеву

Алексей Тесля
15 января 2025, 00:55
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Берлин анонсировал поставку Киеву БМП Marder и RCT-30 Boxer.
Больше снарядов, боеприпасов для Leopard и БпЛА: ФРГ обновила список помощи Киеву
В Германии рассказали о новых поставках Украине / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада територіальної оборони, pexels

Главное:

  • Германия обновила перечень переданной Украине военной помощи
  • Переданы снаряды, боеприпасы для танков Leopard и дроны

Правительство Германии обновило перечень переданной Украине военной помощи. Согласно перечню, за последнее время Берлин передал Украине тысячи артиллерийских снарядов.

Также передано 600 ударных дронов, говорится на сайте Министерства обороны Германии.

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Кроме этого, в оборонном ведомстве анонсировали поставку 5 боевых машин пехоты Marder, 9 колесных боевых машин пехоты RCT-30 Boxer и 277 машин с защитой от мин и засад, а также 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Танк Leopard 2 инфографика
/ Инфографика Главред

Военная помощь ФРГ Украине с конца декабря:

  • 20 машин с защитой от мин и засад;
  • 14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
  • 19 тысяч калибра 122 мм;
  • 600 ударных беспилотников HF-1;
  • боеприпасы для танков Leopard 1;
  • 50 разведывательных беспилотников VECTOR;
  • 46 разведдронов RQ-35 HEIDRUN;
  • 43 разведдрона SONGBIRD.

Военная помощь ФРГ Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось, что в ФРГ раскрыли детали большого пакета помощи Украине. В новый пакет помощи вошли системы противовоздушной обороны и бронемашины.

Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.

Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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Что такое артиллерийские снаряды?

Артиллерийский снаряд – основной элемент артиллерийского выстрела, предназначенный для поражения целей. Снаряд характеризуется мощностью взрыва, дальнобойностью, безопасностью при стрельбе, стойкостью при хранении, пишет Википедия.

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