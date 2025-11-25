Часть города без тепла, есть перебои в работе транспорта: как живет Киев после атаки РФ

Кратко:
- Из-за обстрела ограничена подача тепла в ряде районов
- Есть проблемы с коммунальным транспортом
В результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта.
Как сообщили в КГВА, подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.
"Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Киеве есть проблемы с коммунальным транспортом.
- В Днепровском районе из-за атаки перекрыто движение транспорта на ул. Энтузиастов в обоих направлениях.
- Движение автобуса № 48 организовано по маршруту: Русановская набережная – бульв. Русановский – бульв. Игоря Шамо – ул. Энтузиастов.
- Задерживается движение троллейбусов №№ 1, 11 из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
- Дополнительно организовано автобусное сообщение по маршруту: ст. м. "Лыбидская" – Багриновая гора.
- Автобус курсирует под №1 ТР.
"Следите за изменениями в движении общественного транспорта в Telegram-канале Изменения движения | Киевпасстранс", - отметили в КГВА.
Что касается подачи электроэнергии, то по состоянию на 08:50 утра в столице не вводили экстренные отключения. Действуют графики почасовых отключений, которые вечером 24 ноября опубликовали в ДТЭК.
Обновлено 09:27. На левом берегу Киева по команде Укрэнерго применены экстренные отключения света.
Ракетно-доновый удар по Киеву 25 ноября - что известно
Как писал Главред, в вечернем обращении 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по территории Украины в ближайшее время. В он призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги и другие угрозы.
В ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы.
В ГосЧС сообщили, что в результате ночной атаки РФ в Киеве два человека погибли, шестеро - пострадали, 18 человек были спасены, трое из них - дети. Спасатели продолжают работать на местах "прилетов".
Киевскую область враг атаковал регион ракетами и дронами. Под комбинированным ударом РФ оказались мирные населенные пункты. В результате падения вражеских целей в Белой Церкви повреждены многоэтажки. В Белой Церкви пострадала девочка 14 лет. Также в области есть один погибший.
Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно совершила комбинированную атаку на столицу.
Глава Киевского городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате утренних обстрелов есть жертвы и пострадавшие в Святошинском районе. По последним данным, погибли 6 человек, 9 человек пострадали, среди них – один ребенок. Троих взрослых госпитализировали.
