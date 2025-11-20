"Помогал всем": в Тернополе ракета РФ забрала жизнь Виталия Долиняка и его сына

В результате массированного ракетного удара по Тернополю погибли волонтер Виталий Долиняк и его сын Давид. Жена и дочери погибшего сейчас находятся в больнице.
О трагедии сообщили в соцсетях друзья и коллеги погибшего. Они вспоминают Виталия как любящего отца и мужа, доброго и заботливого человека, который всегда был готов поддержать других.
Долиняк активно занимался волонтерской деятельностью, помогал военным. Его компания TurboWest специализировалась на ремонте и производстве турбин, и изготавливала их, в частности для автомобилей украинских защитников.
"Не можем поверить, что вас уже нет. Как сильно ты любил своих девочек, а как сильно ты любил своего мальчика ... Сегодня мне трудно было увидеть глаза твоей мамы и глаза твоей бабушки ..., но я не смог взглянуть в глаза твоим девочкам и твоей жене Тане, потому что они не знают, что вас уже нет ... " - написал в Facebook Иван Рудак.
Сейчас жена Виталия находится в реанимации, а две его дочери - в больнице. Коллеги и друзья Виталия выражают свои соболезнования семье.
"Не о таком "чистом покое" ты мечтал! Трудно описать ту боль, которую мы чувствуем. Твой жизненный позитив всегда вдохновлял меня! Я помню твои слова: есть люди, а есть Людишки. Ты был ЧЕЛОВЕКОМ!!! Покойся друг!" - поделился Сергей Бондарец.
Комбинированная ракетно-дроновая атака РФ 19 ноября - что известно
В ночь на 19 ноября и утром в среду страна-агрессор Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Армия РФ большим количеством дронов атаковала преимущественно западные регионы Украины. Также оккупанты применили более 24 крылатых ракет морского и воздушного базирования по направлениям Бурштын, Тернополь, Львов, Днепр и отдельные территориальные общины на западе.
Владимир Зеленский сообщил, что враг запустил более 470 ударных дронов и 48 ракет различного типа. В результате вражеского удара известно о десятках пострадавших, еще девять человек погибли.
Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что россияне ударили по городу ракетами и "шахедами". В Сети появились фото разрушенного дома, в который захватчики попали ракетой.
