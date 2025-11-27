'Вырвали из контекста': Меркель сделала новое заявление о 'виновных в войне' в Украине

Меркель публично опровергла заявления о том, что она якобы возложила вину за начало войны России против Украины на Польшу и страны Балтии.

https://glavred.info/world/vyrvali-iz-konteksta-merkel-sdelala-novoe-zayavlenie-o-vinovnyh-v-voyne-v-ukraine-10719452.html Ссылка скопирована

Меркель сделала новое заявление о виновных в войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

Меркель опровергла заявление о вине Польши и стран Балтии в начале войны

Экс-канцлер Германии подчеркнула, что не намеревалась никого обвинять

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель опровергла утверждение о том, что якобы возлагает часть вины за начало российской агрессии против Украины на Польшу и балтийские государства. Она назвала такие интерпретации фейковыми. Об этом она рассказала в интервью немецкому телеканалу Phoenix, сообщает Politico.

"Это была просто дискуссия о хронологическом развитии событий, как они уже изложены в моей книге "Freiheit" [Свобода, - ред.]. В течение целого года никто не имел с этим проблем... А потом поднялась большая шумиха, потому что почти никто уже не читает оригинал", - сказала она, отметив, что ее слова были вырваны из контекста. видео дня

На вопрос, намеревалась ли она обвинять эти страны, Меркель ответила, что нет.

Меркель отметила, что все, включая ее, не смогли предотвратить войну, в том числе и во время диалога с американской стороной.

В октябрьском интервью венгерскому изданию Partizán Меркель объяснила, что, по ее мнению, из-за позиции Латвии, Литвы, Эстонии и Польши не удалось начать новый формат переговоров с Россией, после чего Кремль и начал полномасштабное вторжение.

Тогда Польша и страны Балтии выступили против прямых переговоров с участием Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Путина в ответ на наращивание российских войск у границ Украины летом 2021 года.

Объясняя свои слова подробнее, Меркель отметила, что за несколько дней до того, как она вынесла соответствующую инициативу на Европейский совет, состоялась встреча президента США Джо Байдена с Путиным. Она считала нецелесообразным, что европейцы не проявляли инициативы в диалоге с российским лидером и фактически передавали эту роль исключительно американской стороне.

"Вот почему я выступила за это новое предложение, и оно встретило сопротивление", - добавила она.

Меркель подчеркнула, что в ее словах не было никаких намеков на возложение вины за войну на какую-либо страну.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, верховный представитель ЕС по вопросам безопасности и внешней политики Европейского союза Кая Каллас заявила, что ситуация вокруг "американского мирного плана", к подготовке которого мог быть привлечен Кремль, требует особого внимания и осторожности.

Последние месяцы инициативы Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине превратились в политическую игру с непредсказуемыми колебаниями. Как сообщает The Atlantic, позиция Белого дома менялась от жестких заявлений до заверений в поддержке Киева.

Тем временем Германия вместе с союзниками по НАТО готовит закрытый план переброски 800 тысяч военных на случай прямой войны со страной-агрессором Россией. Как пишет The Wall Street Journal, документ уже содержит 1200 страниц и предусматривает масштабное перемещение сил альянса на восток - к границам с РФ.

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред