РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

Руслана Заклинская
27 ноября 2025, 20:09обновлено 27 ноября, 20:47
Представитель Сил обороны заявил, что вблизи Гуляйполя несколько украинских военных пропали без вести.
Ситуация вблизи Гуляйполя / Колаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 61 отдельная механизированная Степная бригада

Ключевое из заявления спикера Сил обороны юга:

  • На Гуляйпольском направлении одно из подразделений ВСУ несогласованно отошло с позиций
  • Из-за этого враг зашел во фланг Сил обороны
  • Несколько украинских военных считаются пропавшими без вести

В Запорожской области одно из подразделений украинских войск несогласованно отошло с занимаемых позиций. Враг воспользовался ситуацией и зашел во фланг Сил обороны. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на Гуляйпольском направлении украинские войска проводили плановую перегруппировку и изменение оборонительной конфигурации. Однако одно из подразделений самовольно отошло без согласования с командованием. В результате на участке обороны оголился фланг, оставив соседние подразделения и их личный состав без прикрытия.

"Противник, воспользовавшись этой ситуацией и сложными погодными условиями, зашел во фланг Сил обороны. Состоялись боевые столкновения, в результате этого несколько наших военнослужащих считаются пропавшими без вести", - рассказал Волошин.

Спикер не исключает, что оккупанты могли расстрелять именно этих бойцов. Если эта информация подтвердится, Украина будет добиваться привлечения виновных к ответственности.

"Силы обороны Украины несмотря на все продолжают сдерживать врага и делают все, чтобы не стыдно было перед павшими собратьями и собственным достоинством. Стоит вспомнить, что благодаря командованию, которое приняло своевременные и правильные решения, сейчас мы пытаемся осуществить перегруппировку сил и средств для того, чтобы эффективно организовать и построить оборону Гуляйполя", - добавил он.

Также Волошин прокомментировал информацию о якобы захвате россиянами населенного пункта Зеленый Гай. По его словам, в окрестностях села продолжаются бои, украинские силы продолжают оборонительную операцию.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Куда двинутся россияне после Покровска - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил в интервью Главреду, что в случае захвата Покровска российскими оккупантами в опасности окажутся Доброполье, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Он пояснил, что наступление на эти города позволит захватчикам отрезать снабжение Славянско-Краматорской агломерации.

Относительно общей ситуации на фронте зимой, Свитан отметил, что Россия продолжит растягивать украинские силы по флангам, в частности на Харьковщине (район Волчанска и Купянское направление) и давить на Херсон. Главная задача врага на зиму - захват Донецкой и Запорожской областей.

Ситуация вблизи Гуляйполя - последние новости

Как ранее сообщал Главред, на южном фронте Украины продолжаются напряженные бои. Накануне на Гуляйпольском направлении российские войска совершили более 30 штурмов, 500 артобстрелов, 250 сбросов дронов, 10 авиаударов и почти 2 тысячи ударов дронами-камикадзе.

Также оккупационные войска России ежедневно теряют не менее тысячи солдат и не могут прорвать оборону на линии Купянск - Покровск - Гуляйполе. Украинские подразделения стабилизировали фронт и ежедневно уничтожают 250-300 солдат и более полусотни единиц техники.

Кроме этого, по данным DeepStatе, на Запорожском направлении РФ захватила Зеленый Гай и продвинулась вблизи Высокого и Яблочного, почти окружив Гуляйполе. Несмотря на потери и хаос, украинские силы стабилизировали фронт, развернув новую линию обороны и сдержав наступление врага.

О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

война в Украине Запорожская область война России и Украины
Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

