Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

Анна Косик
27 ноября 2025, 14:53
5598
Оккупанты не смогли полностью захватить город и теперь для них ситуация ухудшается.
ВСУ, Купянское направление
Как изменилась ситуация в районе Купянска / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 15 ОПП МП ВМС ВСУ

Что сказал Трегубов:

  • Россияне солгали о захвате Купянска
  • ВСУ заблокировали подразделения РФ в части города
  • Оккупанты не могут пополнить свою группировку в Купянске

В стране-агрессоре России анонсировали захват оккупационными войсками города Купянск, что на Харьковщине. Однако в очередной раз заявления россияне оказались ложными, ведь ситуация для группировки РФ в городе патовая.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, в городе ситуация изменилась в пользу украинских военных.

видео дня
Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Что происходит в Купянске

Силы обороны Украины отрезали оккупантов от поставок, а также заблокировали подразделения РФ, которые зашли в город и оказались в северных районах. Поэтому количество российских военных, которые есть в Купянске, медленно уменьшается, а пополнение никак не может подойти из-за постоянного уничтожения Силами обороны на подступах к городу.

Из-за такой ситуации оккупанты решили попробовать пойти в обход украинских военных вокруг Купянска. Однако пока реализовать этот план им совсем не удается.

"Ситуация для них патовая. И это иронично, потому что уже выступил Путин об окружении украинских батальонов, но подтвердить это ничем не возможно", - добавил Трегубов.

Как ухудшение ситуации для РФ в Купянске повлияло на планы врага

Главред писал, что после того, как в городе ситуация улучшилась для украинских военных, россияне начали пересматривать свои сроки наступления. Оккупантам в очередной раз пришлось перенести дедлайн захвата Купянска.

Виктор Трегубов отметил, что теоретически возможность устроить обходы у армии РФ была бы, если бы они имели большой успех по бокам от города - с запада или с юга - тогда можно было бы о чем-то говорить. Но этого нет.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW армия России гипотетически может полностью захватить Донецкую область до августа 2027 года, но лишь при условии сохранения текущих темпов постоянного продвижения.

Ранее сообщалось, что российские войска ежесуточно теряют по меньшей мере тысячу солдат. При этом любые попытки прорыва на линии трех важных городов заканчиваются неудачей.

Накануне стало известно, что по словам представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, украинские военные отошли на более выгодные позиции возле Высокого Запорожской области на Гуляйпольском направлении.

Больше новостей:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск Купянское направление Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы согласны, но есть условие": Путин сделал громкое заявление об окончании войны

"Мы согласны, но есть условие": Путин сделал громкое заявление об окончании войны

15:53Война
Лукашенко резко раскритиковал мирный план США - что не понравилось диктатору

Лукашенко резко раскритиковал мирный план США - что не понравилось диктатору

15:33Мир
Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

15:01Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Последние новости

15:55

О химии можно забыть: простое натуральное средство уничтожает плесень мгновенно

15:53

"Мы согласны, но есть условие": Путин сделал громкое заявление об окончании войны

15:51

Развертывание иностранных войск в Украине: в Турции назвали условие

15:44

"Не буду говорить, что самый достойный": KHAYAT потроллил заявление Jerry HeilВидео

15:33

Лукашенко резко раскритиковал мирный план США - что не понравилось диктаторуВидео

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
15:25

Цены упадут еще до Нового года: базовый продукт станет доступнее для украинцев

15:01

Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

14:59

Женщина узнала о невероятных способностях своей овчарки: что научился делать пес

14:53

Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

Реклама
14:49

Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусноВидео

14:49

Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с пятимесячным сыном

14:38

Может заклинить и ржаветь: когда нельзя оставлять авто на "ручнике"

14:33

Власти РФ устроили проблемы Алле Пугачевой - что призошло

14:30

На самом популярном направлении поезда будут курсировать каждый час: раскрыты детали

14:29

Жена тяжелобольного Adam вышла на связь и рассказала о состоянии артиста

14:22

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

14:12

Гороскоп Таро на завтра 28 ноября: Ракам - изобилие, Весам - верность себе

14:02

"Мы не причастны": Олег Винник дал заднюю и сделал громкое заявление

13:55

В шаге от потери Гуляйполя: в Deepstate рассказали о ситуации на фронте

13:54

Всего три движения ножом: как быстро почистить и порезать болгарский перец

Реклама
13:50

Мирный план Трампа зашел в тупик: в The Atlantic раскрыли судьбу переговоров

13:35

Сковорода больше не нужна: неожиданный способ готовит яичницу быстрее и лучшеВидео

13:32

Актеры сериала "Очень странные дела" сделали приятный сюрприз украинцам — деталиВидео

13:24

"Испытания": Ольга Сумская публично рассказала об измене Виталия Борисюка

13:16

Черная Пятница 2025 в Алло: все о главной распродаже года новости компании

12:59

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

12:57

До Нового года может и не успеть: политолог сказал, когда закончится войнаВидео

12:57

Сибига анонсировал встречу переговорных команд Украины и США: что известно

12:49

Как на украинском называть "тюль": благозвучные варианты, которые все игнорируютВидео

12:41

"Сердце поет": разведенная Камалия засветила кольцо на безымянном пальце

12:14

Секрет свежих полотенец: один простой трюк ускоряет сушку и избавляет от запахаВидео

12:13

Кристина Орбакайте приняла важное решение - куда она приехала

12:00

Михаил Поплавский: Счастье – наша молодость актуально

11:56

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

11:52

Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

11:50

Почему ёлка осыпается через неделю: названо самое опасное место для новогодней красавицы

11:45

Путинистка Лариса Гузеева осталась без третьего мужа - что произошло

11:13

Легендарный секрет стиральной машины: одна деталь полностью меняет правила игрыВидео

11:03

Атака РФ на Тернополь: в больнице умерла 12-летняя девочка, ее мать также погибла

11:03

Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

Реклама
10:46

Живые елки готовят на продажу: сколько будут стоить новогодние деревья в Украине

10:41

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

10:32

"Хватаешься за голову": дипломат разгромил "мирный план" Трампа

10:17

Дмитрий Комаров сходил на свидание с известной певицей — деталиВидео

10:14

Пятна с посуды исчезают за 5 минут: простое средство творит чудеса без химииВидео

10:03

Меган Маркл обвинили в воровстве: что произошло

10:02

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: в ISW назвали точные сроки

09:36

Россияне пытаются прорваться на линии трех городов: военный оценил план врага

09:22

"Такие крики": Ольга Сумская рассказала о своей первой измене мужу

09:12

Секрет идеального хранения: один предмет сохранит картофель свежим до полугодаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять