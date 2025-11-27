Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

Оккупанты не смогли полностью захватить город и теперь для них ситуация ухудшается.

Как изменилась ситуация в районе Купянска / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, 15 ОПП МП ВМС ВСУ

Что сказал Трегубов:

Россияне солгали о захвате Купянска

ВСУ заблокировали подразделения РФ в части города

Оккупанты не могут пополнить свою группировку в Купянске

В стране-агрессоре России анонсировали захват оккупационными войсками города Купянск, что на Харьковщине. Однако в очередной раз заявления россияне оказались ложными, ведь ситуация для группировки РФ в городе патовая.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, в городе ситуация изменилась в пользу украинских военных.

Купянск / Инфографика: Главред

Что происходит в Купянске

Силы обороны Украины отрезали оккупантов от поставок, а также заблокировали подразделения РФ, которые зашли в город и оказались в северных районах. Поэтому количество российских военных, которые есть в Купянске, медленно уменьшается, а пополнение никак не может подойти из-за постоянного уничтожения Силами обороны на подступах к городу.

Из-за такой ситуации оккупанты решили попробовать пойти в обход украинских военных вокруг Купянска. Однако пока реализовать этот план им совсем не удается.

"Ситуация для них патовая. И это иронично, потому что уже выступил Путин об окружении украинских батальонов, но подтвердить это ничем не возможно", - добавил Трегубов.

Как ухудшение ситуации для РФ в Купянске повлияло на планы врага

Главред писал, что после того, как в городе ситуация улучшилась для украинских военных, россияне начали пересматривать свои сроки наступления. Оккупантам в очередной раз пришлось перенести дедлайн захвата Купянска.

Виктор Трегубов отметил, что теоретически возможность устроить обходы у армии РФ была бы, если бы они имели большой успех по бокам от города - с запада или с юга - тогда можно было бы о чем-то говорить. Но этого нет.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW армия России гипотетически может полностью захватить Донецкую область до августа 2027 года, но лишь при условии сохранения текущих темпов постоянного продвижения.

Ранее сообщалось, что российские войска ежесуточно теряют по меньшей мере тысячу солдат. При этом любые попытки прорыва на линии трех важных городов заканчиваются неудачей.

Накануне стало известно, что по словам представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, украинские военные отошли на более выгодные позиции возле Высокого Запорожской области на Гуляйпольском направлении.

