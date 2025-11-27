"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Приспешник Путина прокомментировал усилия США по окончанию войны в Украине

Лукашенко поддержал главу Кремля

Что сказал Лукашенко:

Беларусь поддерживает реагирование Москвы на предложение США

Европейским силам надо отказаться от конфронтации

Если Украина не согласится на предложение США, то потеряет всю страну

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время саммита ОДКБ 27 ноября заявил, что его страна поддерживает усилия РФ "в реагировании на предложение США по миру в Украине".

Как сообщают белорусские СМИ, Лукашенко похвалил кремлевского диктатора Владимира Путина за то, что он якобы проявился в вопросе о мире и мирном договоре с Украиной.

"Очень надеемся, что это (мирное соглашение - Главред) произойдет. Конечно, определенным, как мы это видим, силам в Европе надо отказаться от конфронтации", - добавил он.

Лукашенко вспомнил и Украину

Относительно Украины самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Киев согласится на предложенный США мирный договор.

"Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. Иначе потеряет страну полностью", - утверждает соратник Путина.

Позиция Беларуси относительно войны в Украине

Главред писал, что самопровозглашенный президент Беларуси уже неоднократно комментировал войну в Украине. При этом Лукашенко заявил, что Россия, мол, не проиграет войну против Украины, ведь такое поражение "слишком дорого обойдется всем". Причиной этого является якобы то, что у РФ есть ядерное оружие.

"Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допускать. Давайте договоримся сейчас", - сказал он тогда.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров с США в Женеве перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Чувствительные пункты плана будут обсуждены во время личной встречи с президентом США.

Ранее также, как писал Главред, генсек НАТО Марк Рютте сказал, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года. Однако Россия еще долго будет оставаться угрозой для НАТО и стран Европы.

Накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что война России против Украины завершится только после возвращения временно оккупированного Крыма под контроль Украины.

О персоне: Александр Лукашенко Александр Лукашенко - белорусский политик и государственный деятель. На посту президента Беларуси более 30 лет - с 20 июля 1994 года. С 2020 года Украина, США, Канада, ЕС и ряд других государств не признают его президентом Беларуси. Это произошло после того, как президентские выборы в Беларуси 2020 года были раскритикованы из-за масштабных фальсификаций и вызвали масштабные протестные акции в стране. В 2022 году Лукашенко поддержал полномасштабное военное вторжение России в Украину. Он предоставил оккупантам территорию Беларуси для осуществления военной интервенции на украинскую территорию и осуществления ракетных обстрелов, пишет Википедия.

