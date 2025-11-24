Война закончится только при одном условии - в Раде рассказали, что должна сделать Россия

Стефанчук подчеркнул, что именно Россия начала войну против Украины и она вместе с Путиным должна нести юридическую ответственность за вторжение.

В Раде назвали условие полного окончания войны / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чем сказал Стефанчук:

Россия виновата в войне

Война завершится деоккупацией и возвращением Крыма в Украину

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что война России против Украины завершится только после возвращения временно оккупированного Крыма под контроль Украины. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции со спикером Риксдага Королевства Швеция Андреасом Норленом, передает Укринформ.

Стефанчук отметил, что на саммите присутствовали почти 70 парламентских делегаций со всех континентов, которые обсуждали вопросы Крыма, Украины и демократии.

Спикер также отметил, что участники саммита однозначно определили Россию как агрессора и поддерживают мировое давление на нее, и поблагодарил партнеров за единодушное отношение к вопросу Крыма.

"Все четко высказались, что виновной в этой войне является Российская Федерация и что именно она вместе со своим руководителем, преступником Путиным, должна нести юридическую ответственность за развязанную войну", - акцентировал председатель ВР.

По его словам, от партнеров прозвучали четкие месседжи о поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

"Крым - это Украина, часть Украинского государства, и война завершится тогда, когда Крым будет возвращен к территориальной целостности Украины", - резюмировал Стефанчук.

Какой лучший сценарий окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, дипломат Андерс Аслунд предполагает, что война в Украине может завершиться в случае переворота в России, который сменит власть в стране. Он подчеркнул, что большинство войн исторически не завершаются путем переговоров. Об этом Аслунд сказал в интервью телеканалу "Эспрессо", приведя пример Первой мировой войны, которая фактически завершилась революционными событиями в Германии, а не подписанием мира.

По его словам, самым оптимальным сценарием завершения нынешней войны было бы падение Путина в результате внутреннего мятежа в Москве. И именно такого развития событий российский диктатор, по мнению Аслунда, боится больше всего.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия ознакомилась с одной из версий мирного плана, который подготовили США, однако реальных переговоров по нему не велось. В Кремле подчеркивают, что европейское предложение их не устраивает. Об этом заявил помощник путина Юрий Ушаков.

Американский мирный план на 28 пунктов, представленный Украине, уже потерял актуальность, ведь часть положений изъяли, другие - переделали. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Украина категорически не примет никаких условий, предусматривающих легализацию российской оккупации, ограничение ее евроатлантического курса или ограничение деятельности Вооруженных сил. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

О персоне: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

