Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Война закончится только при одном условии - в Раде рассказали, что должна сделать Россия

Юрий Берендий
24 ноября 2025, 18:45
775
Стефанчук подчеркнул, что именно Россия начала войну против Украины и она вместе с Путиным должна нести юридическую ответственность за вторжение.
Война закончится только при одном условии - в Раде рассказали, что должна сделать Россия
В Раде назвали условие полного окончания войны / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

О чем сказал Стефанчук:

  • Россия виновата в войне
  • Война завершится деоккупацией и возвращением Крыма в Украину

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что война России против Украины завершится только после возвращения временно оккупированного Крыма под контроль Украины. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции со спикером Риксдага Королевства Швеция Андреасом Норленом, передает Укринформ.

Стефанчук отметил, что на саммите присутствовали почти 70 парламентских делегаций со всех континентов, которые обсуждали вопросы Крыма, Украины и демократии.

видео дня

Спикер также отметил, что участники саммита однозначно определили Россию как агрессора и поддерживают мировое давление на нее, и поблагодарил партнеров за единодушное отношение к вопросу Крыма.

"Все четко высказались, что виновной в этой войне является Российская Федерация и что именно она вместе со своим руководителем, преступником Путиным, должна нести юридическую ответственность за развязанную войну", - акцентировал председатель ВР.

По его словам, от партнеров прозвучали четкие месседжи о поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

"Крым - это Украина, часть Украинского государства, и война завершится тогда, когда Крым будет возвращен к территориальной целостности Украины", - резюмировал Стефанчук.

Какой лучший сценарий окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, дипломат Андерс Аслунд предполагает, что война в Украине может завершиться в случае переворота в России, который сменит власть в стране. Он подчеркнул, что большинство войн исторически не завершаются путем переговоров. Об этом Аслунд сказал в интервью телеканалу "Эспрессо", приведя пример Первой мировой войны, которая фактически завершилась революционными событиями в Германии, а не подписанием мира.

По его словам, самым оптимальным сценарием завершения нынешней войны было бы падение Путина в результате внутреннего мятежа в Москве. И именно такого развития событий российский диктатор, по мнению Аслунда, боится больше всего.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия ознакомилась с одной из версий мирного плана, который подготовили США, однако реальных переговоров по нему не велось. В Кремле подчеркивают, что европейское предложение их не устраивает. Об этом заявил помощник путина Юрий Ушаков.

Американский мирный план на 28 пунктов, представленный Украине, уже потерял актуальность, ведь часть положений изъяли, другие - переделали. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.

Украина категорически не примет никаких условий, предусматривающих легализацию российской оккупации, ограничение ее евроатлантического курса или ограничение деятельности Вооруженных сил. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Другие новости:

О персоне: Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:41Украина
Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

19:27Синоптик
Что происходит с Национальным кэшбеком и почему его "закрывают" - ответ Минэкономики

Что происходит с Национальным кэшбеком и почему его "закрывают" - ответ Минэкономики

18:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили

Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили

Безумный рост цен: известно, какие продукты больше всего подорожали за неделю

Безумный рост цен: известно, какие продукты больше всего подорожали за неделю

Последние новости

19:42

Новые правила мобилизации: кто из студентов может потерять право на отсрочку

19:41

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:34

Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

19:27

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

19:27

БЗВП: почему надо завершать войну?мнение

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
19:19

Как бюджетно украсить елку в 2026 году: топ-3 идеи трендового декора

18:50

Что происходит с Национальным кэшбеком и почему его "закрывают" - ответ Минэкономики

18:45

Война закончится только при одном условии - в Раде рассказали, что должна сделать Россия

18:40

Шахтер может напрямую попасть в ЛЧ 2026/27: какие условия и конкуренты

Реклама
18:28

Звезда "Скаженого весілля" оказался в больнице с травмой черепаВидео

18:17

Украинцы будут без света до 10 часов: новые графики отключений на 25 ноября

18:16

Японский ресторан наказывает людей за недоеденные блюда: в чем причина

17:54

Россияне сбавили темпы продвижения: что на самом деле происходит в Покровске

17:53

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

17:52

"Добрый день" или "Доброго дня": языковеды объяснили, как правильно

17:50

У Путина похвалили США и заявили, что европейский мирный план "не подходит" РФ

17:42

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - что говорили об Украине

17:29

Все изменила одна легенда: кто на самом деле изображен на купюре 10 гривен

17:14

Отключение света: эксперт ответил, когда ожидать улучшения ситуации

17:13

Мирного плана США из 28 пунктов больше не существует - что произошло на переговорах

Реклама
17:12

Начало украинского высшего образования: что на самом деле стояло за Могилянкой и первым университетом Киева

16:53

Новые лица и возвращение триумфаторов: оглашен лонглист Нацотбора-2026Видео

16:36

"Никто не может нарушить": Стефанчук назвал красные линии Украины в мирной сделке

16:23

Новогодняя закуска "Мандаринки" из четырех ингредиентов: рецепт проще простого

16:20

Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям

16:14

Когда ставить и украшать елку: 12 магических дат, приносящих удачу и достаток

15:59

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев

15:44

Эрдоган назвал ключевое условие для реализации мирного плана Трампа: что известно

15:37

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новостьВидео

15:34

Штраф до 15 тысяч евро: почему в Германии запрещены яркие зонтики в кафе

15:31

Тысяча дронов и ракеты: РФ готовит один из крупнейших ударов по Украине, что станет целью

15:26

Россияне переносят сроки наступления на один город: где изменилась ситуация

15:11

Детская головоломка со спичками, которую решат не все взрослые

14:51

Не боятся ржавчины: названы модели авто с самой надежной защитой кузова

14:49

Урожай не подведет: огородница озвучила лучшее время для посадки моркови под зиму

14:23

Новый дорожный знак с авто и тремя шариками смущает водителей: что он означает

14:08

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

14:05

Трамп впервые раскрыл подробности переговоров в Женеве: "Произойдет что-то хорошее"

14:00

Украинцы покупают пачками: в магазинах резко упали цены на базовые продукты

13:56

Гости ахнут от восторга: рецепт превосходного салата с курицейВидео

Реклама
13:34

Это критический момент: Зеленский высказался о мирном плане

13:27

Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили

13:26

Швеция сделала категорическое заявление об оккупации украинских территорий Россией

13:23

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

13:11

Было по меньшей мере 10 взрывов: дроны атаковали два важных объекта в РоссииВидео

12:46

В AGT заявили о блокировании доступа к участию в приватизации ОПЗ

12:26

Почему сталинки имеют такие высокие потолки: скрытые мотивы советских архитекторов

12:22

Трамп не углублялся в детали "мирного плана", - СМИ

12:16

Забудьте о "наложенном платеже" и "рассрочке": правильный перевод терминовВидео

12:02

Известный украинский ведущий показал фото новорожденной дочери - как ее назвали

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять