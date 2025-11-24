Россияне сбавили темпы продвижения: что на самом деле происходит в Покровске

Что известно:
- РФ пытается захватить Покровск
- В Покровске находится более 500 оккупантов
- Украинские операторы дронов отражают вражеские штурмы
Российские оккупанты снизили темпы продвижения на Покровском направлении. Это заставили их сделать украинские защитники. Об этом заявил украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Украинские операторы дронов уничтожают почти 90% штурмовых групп оккупантов. Сейчас в Покровске более 500 российских оккупантов.
"Они хоть и не действуют слаженно, иногда штурмуя свои позиции, однако имеют достаточно широкий огневой сектор в городе и позиции операторов БПЛА, которые достаточно болезненно рубят нашу логистику", - подчеркнул Бунятов.
Что происходит в Покровске: данные военных
Российские оккупационные силы регулярно пытаются проникнуть в Покровск, используя различные маршруты и точки скрытого сосредоточения. Об этом сообщил Максим Бакулин, начальник отделения коммуникаций 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".
По его словам, армия страны-агрессора начала задействовать тяжелую технику и специальные транспортные машины, чтобы перебрасывать свои подразделения в тыловые районы, откуда они затем рассредоточиваются по разным частям города.
Ситуация в Покровске - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.
Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.
О персоне: Станислав Бунятов
Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".
В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.
