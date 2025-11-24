Россияне сбавили темпы продвижения: что на самом деле происходит в Покровске

Украинские операторы дронов атаками уничтожают штурмовые группы российских оккупантов.

Россияне снизили темпы продвижения в Покровске / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что известно:

РФ пытается захватить Покровск

В Покровске находится более 500 оккупантов

Украинские операторы дронов отражают вражеские штурмы

Российские оккупанты снизили темпы продвижения на Покровском направлении. Это заставили их сделать украинские защитники. Об этом заявил украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Украинские операторы дронов уничтожают почти 90% штурмовых групп оккупантов. Сейчас в Покровске более 500 российских оккупантов.

"Они хоть и не действуют слаженно, иногда штурмуя свои позиции, однако имеют достаточно широкий огневой сектор в городе и позиции операторов БПЛА, которые достаточно болезненно рубят нашу логистику", - подчеркнул Бунятов.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Что происходит в Покровске: данные военных

Российские оккупационные силы регулярно пытаются проникнуть в Покровск, используя различные маршруты и точки скрытого сосредоточения. Об этом сообщил Максим Бакулин, начальник отделения коммуникаций 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".

По его словам, армия страны-агрессора начала задействовать тяжелую технику и специальные транспортные машины, чтобы перебрасывать свои подразделения в тыловые районы, откуда они затем рассредоточиваются по разным частям города.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

О персоне: Станислав Бунятов Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

