Россияне сбавили темпы продвижения: что на самом деле происходит в Покровске

Ангелина Подвысоцкая
24 ноября 2025, 17:54
Украинские операторы дронов атаками уничтожают штурмовые группы российских оккупантов.
Россияне снизили темпы продвижения в Покровске / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что известно:

  • РФ пытается захватить Покровск
  • В Покровске находится более 500 оккупантов
  • Украинские операторы дронов отражают вражеские штурмы

Российские оккупанты снизили темпы продвижения на Покровском направлении. Это заставили их сделать украинские защитники. Об этом заявил украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Украинские операторы дронов уничтожают почти 90% штурмовых групп оккупантов. Сейчас в Покровске более 500 российских оккупантов.

"Они хоть и не действуют слаженно, иногда штурмуя свои позиции, однако имеют достаточно широкий огневой сектор в городе и позиции операторов БПЛА, которые достаточно болезненно рубят нашу логистику", - подчеркнул Бунятов.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Что происходит в Покровске: данные военных

Российские оккупационные силы регулярно пытаются проникнуть в Покровск, используя различные маршруты и точки скрытого сосредоточения. Об этом сообщил Максим Бакулин, начальник отделения коммуникаций 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1-го корпуса НГУ "Азов".

По его словам, армия страны-агрессора начала задействовать тяжелую технику и специальные транспортные машины, чтобы перебрасывать свои подразделения в тыловые районы, откуда они затем рассредоточиваются по разным частям города.

Ситуация в Покровске - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что возле Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей. Захватчики продолжают свое так называемое "сафари" на людей - атакуют FPV-дронами.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук заявлял, что россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Как сообщал Главред, старший сержант Рон (разведка 42-й бригады) сообщил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили около 170 тыс. личного состава. Оккупанты действуют малыми группами, пытаясь загнать город в тактическое кольцо.

Читайте также:

О персоне: Станислав Бунятов

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Россияне сбавили темпы продвижения: что на самом деле происходит в Покровске

