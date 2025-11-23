Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

Что сообщил "Мадяр":
- Дроны атаковали важные объекты в Крыму
- Под удар дронов попал химзавод
- Атаки подверглась как минимум одной из электроподстанций
Украинские дроны атаковали химзавод БРОМ и ряд энергообъектов на территории временно оккупированного Крыма. Об этом в Telegram сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.
По его данным, операторы 14-го полка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили завод в населенном пункте Красноперекопск, работающий на военно-промышленный комплекс страны-агрессорки России.
Какие энергообъекты пострадали в результате атаки
Среди объектов энергетики на полуострове, украинские дроны атаковали Красноперекопскую ПС – это электроподстанция, расположенная вблизи Крымского содового завода.
"Мадяр" также отметил, что ночи 22 и 23 ноября "показались громкими", однако подробнее ничего не рассказал.
"Дальше Бадабум будет… Бензин становится на болотах дефицитной жидкостью, а газ и нефть - быстросгореными", - добавил он.
Дроны не впервые атакуют энергообъекты Крыма
Главред писал, что вчера, 22 ноября, беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В частности, взрывы раздавались в Симферополе, Гвардейском, Красноперекопске и Армянске.
По сообщениям местных, одним из возможных объектов атаки стал один из ключевых узлов энергосистемы Крыма, обеспечивающий магистральное питание значительной части полуострова.
Ситуация в Крыму – последние новости
Напомним, Главред писал, что 21 ноября в городе Саки, во временно оккупированном Крыму, была атакована ТЭЦ, после чего во многих жилых домах исчезло отопление.
Позже в этот же день стало известно, что украинские беспилотники Главного управления разведки нанесли серьезные потери российским военным во временно оккупированном Крыму. Уничтожены вертолет Ка-27 и дорогостоящие РЛС.
Накануне во временно оккупированном Севастополе у моря прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что громко было в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке и в Симферополе.
О персоне: "Мадяр"
Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).
До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".
С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.
