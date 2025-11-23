Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

Громкие взрывы и облака дыма в небе уже не первый день появляются в Крыму.

Что известно о последствиях украинских ударов по Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео, скриншот с карты DeepState

Что сообщил "Мадяр":

Дроны атаковали важные объекты в Крыму

Под удар дронов попал химзавод

Атаки подверглась как минимум одной из электроподстанций

Украинские дроны атаковали химзавод БРОМ и ряд энергообъектов на территории временно оккупированного Крыма. Об этом в Telegram сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

По его данным, операторы 14-го полка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили завод в населенном пункте Красноперекопск, работающий на военно-промышленный комплекс страны-агрессорки России.

Какие энергообъекты пострадали в результате атаки

Среди объектов энергетики на полуострове, украинские дроны атаковали Красноперекопскую ПС – это электроподстанция, расположенная вблизи Крымского содового завода.

"Мадяр" также отметил, что ночи 22 и 23 ноября "показались громкими", однако подробнее ничего не рассказал.

"Дальше Бадабум будет… Бензин становится на болотах дефицитной жидкостью, а газ и нефть - быстросгореными", - добавил он.

Дроны не впервые атакуют энергообъекты Крыма

Главред писал, что вчера, 22 ноября, беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В частности, взрывы раздавались в Симферополе, Гвардейском, Красноперекопске и Армянске.

По сообщениям местных, одним из возможных объектов атаки стал один из ключевых узлов энергосистемы Крыма, обеспечивающий магистральное питание значительной части полуострова.

Ситуация в Крыму – последние новости

Напомним, Главред писал, что 21 ноября в городе Саки, во временно оккупированном Крыму, была атакована ТЭЦ, после чего во многих жилых домах исчезло отопление.

Позже в этот же день стало известно, что украинские беспилотники Главного управления разведки нанесли серьезные потери российским военным во временно оккупированном Крыму. Уничтожены вертолет Ка-27 и дорогостоящие РЛС.

Накануне во временно оккупированном Севастополе у моря прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что громко было в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке и в Симферополе.

О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

