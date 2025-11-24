Шахтер может напрямую попасть в ЛЧ 2026/27: какие условия и конкуренты

Кратко:
- "Шахтер" может напрямую выйти в основу ЛЧ-2026/27
- Украина имеет гарантию старта в Q2 из-за перераспределения мест
Донецкий Шахтер является одним из главных претендентов на попадание в основной этап Лиги чемпионов 2026/27 без прохождения квалификации.
Такой шанс появляется благодаря клубному рейтингу, который будет решающим в случае перераспределения мест в турнире, утверждает сайт Sport.ua.
На данный момент чемпиону Украины 2025/26 гарантировано место в Q2 ЛЧ 2026/27. Хотя 23-я по рейтингу-2025 ассоциация (Украина) должна была бы выставить чемпиона в 1-м раунде (Q1) квалификации ЛЧ, однако из-за дисквалификации РФ произойдет перераспределение, и Украина будет иметь представителя сразу в Q2.
Особый шанс для Шахтера
Кроме того, есть специальный шанс именно для Шахтера благодаря его клубному рейтингу УЕФА. Прямое место в основе ЛЧ получит команда с самым высоким коэффициентом среди участников квалификации, если освободится слот, отведенный для обладателя титула.
Условия, которые должен выполнить Шахтер
Чтобы получить прямой пропуск в основу ЛЧ 2026/27, Шахтеру нужно выполнение нескольких условий:
- выиграть УПЛ 2025/26, то есть гарантировать участие в квалификации ЛЧ по Пути чемпионов;
- победитель ЛЧ 2025/26 должен квалифицироваться в ЛЧ 2026/27 через свой чемпионат;
- иметь самый высокий клубный рейтинг среди команд квалификации ЛЧ по Пути чемпионов.
Соперники в борьбе за прямое место
Сейчас среди 17 самых рейтинговых клубов, претендующих на прямое попадание в основную стадию ЛЧ, только 4 команды возглавляют свои чемпионаты: греческий Олимпиакос, австрийский Зальцбург, донецкий Шахтер и азербайджанский Карабах. Ситуация в этих лигах может в значительной степени определить судьбу дополнительного места.
