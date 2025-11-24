Укр
Шахтер может напрямую попасть в ЛЧ 2026/27: какие условия и конкуренты

Руслан Иваненко
24 ноября 2025, 18:40
Шахтер получает новый шанс в евросезоне, который может существенно изменить его перспективы на международной арене уже в ближайшее время.
Шахтер рассчитывает на развитие событий в нескольких чемпионатах

Кратко:

  • "Шахтер" может напрямую выйти в основу ЛЧ-2026/27
  • Украина имеет гарантию старта в Q2 из-за перераспределения мест

Донецкий Шахтер является одним из главных претендентов на попадание в основной этап Лиги чемпионов 2026/27 без прохождения квалификации.

Такой шанс появляется благодаря клубному рейтингу, который будет решающим в случае перераспределения мест в турнире, утверждает сайт Sport.ua.

На данный момент чемпиону Украины 2025/26 гарантировано место в Q2 ЛЧ 2026/27. Хотя 23-я по рейтингу-2025 ассоциация (Украина) должна была бы выставить чемпиона в 1-м раунде (Q1) квалификации ЛЧ, однако из-за дисквалификации РФ произойдет перераспределение, и Украина будет иметь представителя сразу в Q2.

Особый шанс для Шахтера

Кроме того, есть специальный шанс именно для Шахтера благодаря его клубному рейтингу УЕФА. Прямое место в основе ЛЧ получит команда с самым высоким коэффициентом среди участников квалификации, если освободится слот, отведенный для обладателя титула.

Условия, которые должен выполнить Шахтер

Чтобы получить прямой пропуск в основу ЛЧ 2026/27, Шахтеру нужно выполнение нескольких условий:

  • выиграть УПЛ 2025/26, то есть гарантировать участие в квалификации ЛЧ по Пути чемпионов;
  • победитель ЛЧ 2025/26 должен квалифицироваться в ЛЧ 2026/27 через свой чемпионат;
  • иметь самый высокий клубный рейтинг среди команд квалификации ЛЧ по Пути чемпионов.

Соперники в борьбе за прямое место

Сейчас среди 17 самых рейтинговых клубов, претендующих на прямое попадание в основную стадию ЛЧ, только 4 команды возглавляют свои чемпионаты: греческий Олимпиакос, австрийский Зальцбург, донецкий Шахтер и азербайджанский Карабах. Ситуация в этих лигах может в значительной степени определить судьбу дополнительного места.

Как ранее сообщал Главред, в четверг, 20 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года.

Кроме того, украинский тренер Олег Федорчук высказался относительно последних результатов Динамо и возможных изменений в тренерском штабе киевлян. Подопечные Александра Шовковского потерпели три поражения подряд в УПЛ, что стало историческим антирекордом клуба.

Также президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал итоги жеребьевки плейоф отбора на чемпионат мира.

