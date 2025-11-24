Эксперт намекает на изменения в Динамо: кто может возглавить команду следующим

Федорчук оценивает тренерские решения Шовковского / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/dynamomania

Главные тезисы:

Федорчук назвал тренерские решения неэффективными

Контакт с игроками у Шовковского слабый

Клуб готовится к возможному обновлению тренерского штаба

Украинский тренер Олег Федорчук высказался относительно последних результатов Динамо и возможных изменений в тренерском штабе киевлян. Подопечные Александра Шовковского потерпели три поражения подряд в УПЛ, что стало историческим антирекордом клуба.

"Многие специалисты высказываются об отставке Шовковского, но есть и те, кто говорит, что от этого ничего не изменится. Я не очень люблю говорить об отставке, поскольку сам являюсь тренером. Иногда меня справедливо увольняли, а иногда и нет, но это такая профессия и здесь обижаться не стоит", - отметил Федорчук в комментарии Meta.ua видео дня

Он привел пример Шахтера: "Они искали дальше и нашли тренера, который сейчас энергетически может завести молодежь. Да, у него немного опыта тренерской работы, но в клубе решили, что Арда Туран может дать толчок команде".

О Шовковском Федорчук отметил: "Александра я знаю еще с молодости, когда он работал под руководством Анатолия Крощенко. Это один из немногих футболистов, кто хорошо учился в школе, а это уже уважение. Но его тренерские решения буксуют, я не вижу контакта с игроками. Изменения назрели".

Планы клуба относительно тренерского штаба - мнение эксперта

По информации другого эксперта, до зимы Шовковского снимать не планируют. В то же время, если Динамо не улучшит результаты в УПЛ и не выйдет в плей-офф Лиги конференций, клуб рассматривает возможность увольнения всего тренерского штаба.

Руководство клуба уже обдумывает двух потенциальных преемников - украинского и иностранного специалиста, фамилии которых пока не разглашаются.

