Эксперт намекает на изменения в Динамо: кто может возглавить команду следующим

Главные тезисы:
- Федорчук назвал тренерские решения неэффективными
- Контакт с игроками у Шовковского слабый
- Клуб готовится к возможному обновлению тренерского штаба
Украинский тренер Олег Федорчук высказался относительно последних результатов Динамо и возможных изменений в тренерском штабе киевлян. Подопечные Александра Шовковского потерпели три поражения подряд в УПЛ, что стало историческим антирекордом клуба.
"Многие специалисты высказываются об отставке Шовковского, но есть и те, кто говорит, что от этого ничего не изменится. Я не очень люблю говорить об отставке, поскольку сам являюсь тренером. Иногда меня справедливо увольняли, а иногда и нет, но это такая профессия и здесь обижаться не стоит", - отметил Федорчук в комментарии Meta.uaвидео дня
Он привел пример Шахтера: "Они искали дальше и нашли тренера, который сейчас энергетически может завести молодежь. Да, у него немного опыта тренерской работы, но в клубе решили, что Арда Туран может дать толчок команде".
О Шовковском Федорчук отметил: "Александра я знаю еще с молодости, когда он работал под руководством Анатолия Крощенко. Это один из немногих футболистов, кто хорошо учился в школе, а это уже уважение. Но его тренерские решения буксуют, я не вижу контакта с игроками. Изменения назрели".
Планы клуба относительно тренерского штаба - мнение эксперта
По информации другого эксперта, до зимы Шовковского снимать не планируют. В то же время, если Динамо не улучшит результаты в УПЛ и не выйдет в плей-офф Лиги конференций, клуб рассматривает возможность увольнения всего тренерского штаба.
Руководство клуба уже обдумывает двух потенциальных преемников - украинского и иностранного специалиста, фамилии которых пока не разглашаются.
Как ранее сообщал Главред, в четверг, 20 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года.
Кроме того, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал итоги жеребьевки плейофф отбора на чемпионат мира.
Напомним, что сборная Украины одержала победу в Исландии и опередила соперника на три очка. Благодаря этому "сине-желтые" вернулись на вторую строчку турнирной таблицы с десятью очками и обеспечили себе выход в плейоф чемпионата мира-2026.
О персоне: Александр Шовковский
Александр Владимирович Шовковский (род. 2 января 1975, Киев) - украинский футбольный тренер и бывший вратарь, большинство карьеры которого прошло в "Динамо" (Киев).
Занимает 7-е место по количеству матчей за национальную сборную Украины.
Один из четырех вратарей в истории, которые провели более 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА.
Один из шести игроков, игравших в Лиге Европы после 40 лет.
В еврокубках сыграл 144 матча, 44 из которых завершил "на ноль".
Первый вратарь на чемпионатах мира, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006).
Сейчас является главным тренером "Динамо" (Киев). wikipedia
