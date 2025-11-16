Украина побеждает Исландию в драматическом матче и продолжает путь на ЧМ - 2026

16 ноября в Варшаве сборная Украины провела заключительный матч группового раунда квалификации чемпионата мира 2026 против Исландии, пишет "Суспільне Спорт".
В первом тайме украинская команда активно атаковала ворота соперника, нанеся семь ударов. В частности, Александр Зубков несколько раз пробивал из опасных позиций, но не попал в створ. Первый точный удар "сине-желтых" на 40-й минуте нанес Владислав Ванат, однако мяч был зафиксирован голкипером.
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин впервые вступил в игру после перерыва, парировав удар Бриньйоульфюра Виллюмссона и переведя мяч на угловой.
Тем временем, Зубков имел еще одну возможность после часа игры, но его сильный удар из-за пределов штрафной отразил вратарь. Элиас Олафссон также парировал попытку Виктора Цыганкова с острого угла на фланге.
На 77-й минуте матча Исландия создала один из самых острых моментов матча: Анатолий Трубин спас команду после удара Виктора Палссона с близкого расстояния. В последние минуты основного времени вратарь исландцев Олафссон совершил двойной сейв после ударов Романа Яремчука. Однако уже в следующей атаке Зубков забил ударом головой, выведя сборную Украины вперед.
Видео голов
В компенсированное время сборная Украины удвоила преимущество: Алексей Гуцуляк с рикошетом забил на 90+3-й минуте, установив финальный счет 2:0.
Таким образом сборная Украины одержала победу в Исландии и опередила соперника на три очка. Благодаря этому "сине-желтые" вернулись на вторую строчку турнирной таблицы с десятью очками и обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026.
