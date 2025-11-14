Украина разгромно проигрывает Франции в отборе ЧМ-2026: подробности матча

https://glavred.info/sport/ukraina-razgromno-proigryvaet-francii-v-otbore-chm-2026-podrobnosti-matcha-10715285.html Ссылка скопирована

Сборная Украины провела выездной матч квалификации чемпионата мира-2026 в группе D против национальной команды Франции. Поединок состоялся на парижском стадионе "Парк де Пренс". Украинские болельщики активно поддерживали команду с первых минут.

Первый тайм прошел без голов - команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Во второй половине встречи события развивались значительно динамичнее. На 55-й минуте Михайленко нарушил правила против Майкла Олисе в штрафной площадке, за что получил желтую карточку. Арбитр назначил пенальти, и Килиан Мбаппе уверенно реализовал удар - 1:0.

Французы продолжили давить. На 63-й минуте после разрезной передачи Олисе Мбаппе пробивал с разворота, но Анатолий Трубин спас команду.

На 76-й минуте Олисе принял мяч в штрафной, развернулся и пробил точно в угол, удвоив преимущество хозяев - 2:0.

Примерно через десять минут Экитике прорвался к воротам Трубина, а отскок оказался у Мбаппе, который без помех отправил мяч в сетку - 3:0.

На 88-й минуте Экитике, сыграв в стенку с Мбаппе, пробил из центра штрафной площади и оформил очередной гол франков - 4:0.

Матч завершился убедительной победой Франции со счетом 4:0.

