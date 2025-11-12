Укр
Сборная Франции ставит амбициозную цель: что задумал Дешам в матче с Украиной

Руслан Иваненко
12 ноября 2025, 20:02
Тренер призывает команду сохранять самообладание и одержать победу в ноябрьском матче.
Франция настроена повторить успех / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Франция может досрочно квалифицироваться на ЧМ-2026 в матче против Украины. Килиан Мбаппе забил два гола и отдал ассист в предыдущих матчах
  • В составе французов замена: Товин вместо травмированного Коло Муани

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определил цель досрочно обеспечить себе путевку на чемпионат мира-2026 благодаря победе над Украиной. Об этом сообщает L'Equipe.

В ноябрьском поединке Франция сыграет дома против сборной Украины. Перед очным матчем французы лидируют в турнирной таблице, опережая "сине-желтых" на три очка.

Победа над Украиной позволит команде Дешама сразу гарантировать квалификацию на ЧМ-2026. В противном случае решающим станет последний матч отбора против Азербайджана.

Ожидания Дешама перед матчем

Дешам поделился ожиданиями от предстоящего противостояния:

"Каждый матч важен. Некоторые из них являются значимыми по разным причинам. Если бы мы победили в матче против Исландии (вместо того, чтобы завершить матч вничью (2:2) - ред), это все равно не гарантировало бы квалификацию. Мы заработали 10 очков и осознаем, что матч в четверг может обеспечить нам квалификацию. Но именно предыдущие четыре матча поставили нас в такое положение."

Он добавил: "Мы не должны терять самообладание. За нашу сборную не сможет выступить много игроков. Их отсутствие в сентябре, октябре и ноябре не позволило нам развить наш ритм и игру. Март еще далеко. Должны достичь цели в этот четверг."

Роль Килиана Мбаппе в отборе

Лидер команды Килиан Мбаппе отметился тремя голевыми действиями в двух отборочных матчах против Украины (2:0) и Азербайджана (3:0) - забил два мяча и отдал ассист.

Он подчеркнул важность ноябрьского поединка: "Цель понятна. Дома, с Францией, мы не можем проиграть. Более того: на кону стоит наша квалификация (на чемпионат мира - ред). Мы не собираемся добавлять грусти в такой особенный день. Это не лучший день для игры, но это то, ради чего мы здесь, чтобы пройти квалификацию и получить удовольствие."

Изменения в составе сборной

В ноябрьском составе французов произошла замена: травмированный Рандал Коло Муани уступил место в сборной вингеру Флориану Товину.

