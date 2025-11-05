Укр
Промоутер раскрыл условия боя Усика с Уордли: подробности

Руслан Иваненко
5 ноября 2025, 22:40
Усик готовится к защите титула WBO, но возможность боя с Уордли остается под сомнением.
Усик, бокс
Хирн раскрыл условия поединка Усика с Уордли / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk, скриншот

Вкратце:

  • Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе
  • Обязательным претендентом на пояс WBO стал Фабио Уордли
  • Усик может отказаться от боя и потерять пояс

Александр Усик в июле во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. После победы над Даниэлем Дюбуа украинцу придется защищать пояс WBO против обязательного претендента. Им стал Фабио Уордли, однако, по информации инсайдеров, Усика этот бой не слишком интересует.

Хирн раскрыл условия боя с Уордли

Своим мнением относительно организации очного поединка поделился промоутер Эдди Хирн, сообщает iFL TV. Он прокомментировал желание британского боксера провести бой в родном Ипсвиче, но считает, что этого вряд ли произойдет. По его словам, Усик согласится на поединок только при условии высокого гонорара.

"Вы должны дать ему 10 - 15 миллионов фунтов стерлингов. Вы не можете сгенерировать это на арене в Ипсвиче. Это должен быть Лондон - 'Уэмбли' или стадион 'Тоттенхэм Хотспур'", - отметил Хирн.

Уордли может стать полноценным чемпионом

Если Усик откажется от боя, его лишат пояса WBO, а Уордли повысят из статуса временного чемпиона до полноценного, сообщил президент организации Густаво Оливьери в комментарии для The Ring.

Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

В таком случае 30-летний британский боксер, вероятно, будет защищать титул против перспективного земляка Мозеса Итаумы.

"У нас есть право назначить бой за титул между временным чемпионом Уордли и обязательным претендентом Итаумой. Если Александр Усик по какой-либо причине не выйдет на бой с Уордли, то мы назначаем его самостоятельно", - заявил Оливьери.

Александр Усик - новости по теме

Как сообщал Главред, временный чемпион WBO и WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли стал следующим соперником абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Британец сенсационно победил Джозефа Паркера досрочно, чем привлек к себе внимание всего боксерского мира.

Напомним, что в команде абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика раскрыли детали относительно его будущих выступлений. По информации директора спортсмена Сергея Лапина, украинец планирует вернуться на ринг в первой половине 2026 года.

Кроме того, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик открыто заявил, что не планирует связывать свою жизнь с политикой. Украинский спортсмен решил поставить точку на слухах о возможном переходе на политическую арену и объяснил свои мотивы.

Об источнике: The Ring

The Ring (или Ring Magazine) - американский ежемесячный журнал, посвященный профессиональному боксу. Издание считается одним из старейших и самых авторитетных в мире бокса. Журнал ведет официальные рейтинги спортсменов и присваивает звания чемпиона мира в различных весовых категориях.

Издание было основано в 1922 году в Нью-Йорке журналистом Натом Флейшером, который возглавлял его в течение полувека - до своей смерти в 1972 году. Первый номер "The Ring" вышел 22 февраля 1922 года. Сначала журнал освещал как бокс, так и борьбу, однако впоследствии сосредоточился исключительно на боксе. Википедия

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Усик новости спорта новости бокса
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
