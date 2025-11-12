Укр
ФИДЕ подала жалобу на российского шахматиста из-за смерти гроссмейстера из США

Виталий Кирсанов
12 ноября 2025, 17:51
261
Мировое шахматное сообщество обвинило Владимира Крамника в трагической смерти Даниэля Народицкого.
Крамник (справа) неоднократно обвинял американца в нечестной игре
Крамник (справа) неоднократно обвинял американца в нечестной игре / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Крамник неоднократно обвинял американца в нечестной игре
  • Россиянин пообещал подать в суд на всех, кто обвиняет его в смерти Народицкого

Международная федерация шахмат подала жалобу на российского шахматиста Владимира Крамника в Комиссию по этике и дисциплине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причиной этого стала трагическая смерть Даниэля Народицкого, в которой мировое шахматное сообщество обвинило Крамника. Российский гроссмейстер неоднократно обвинял американца и Давида Навару в нечестной игре на одной из онлайн-платформ.

видео дня

В жалобе изложены поведение и заявления Крамника, которые могут быть нарушением, связанным с преследованием и оскорблением достоинства личности.

Председатель Комиссии по этике и дисциплине ФИДЕ Йоландер Персауд заявил, что Владимир Крамник проинформирован о начале производства и имеет три недели, чтобы подать ответы и любые подтверждающие документы.

После рассмотрения всех материалов комиссия вынесет свое решение.

Напомним, что россиянин публиковал статистику "Титульных вторников", где называл их "Читерские вторники", оперируя тем, что играть как Навара и Народицкий стабильно качественно невозможно без помощи. Впоследствии Навара опубликовал текст о своем шатком психическом состоянии, а вот Народицкий жаловался друзьям, что давление со стороны Крамника очень плохо на него влияет.

Крамник, в свою очередь, уже успел отвергнуть все обвинения, рассказав, что "хотел привлечь внимание к психическому состоянию Народицкого, но его никто не слушал". Также россиянин заявил, что подаст в суд на всех, кто обвиняет его в смерти Народицкого.

Кто такой Даниэл Народицкий

Американский гроссмейстер украинского происхождения Даниэл Народицкий умер в 29-летнем возрасте. Причины смерти не сообщаются.

Народицкий стал гроссмейстером в возрасте 18 лет в 2013 году и постоянно входил в 200 лучших шахматистов мира и 15 лучших среди представителей США по классическим шахматам.

Он также входил в число 75 лучших в быстрых шахматах. В прошлом году он впервые пересек отметку 2700 ФИДЕ в блице.

В этом году он выиграл чемпионат США по блицу, и по состоянию на август имел рейтинг ФИДЕ по блицу 2732, что делало его №18 в мировом рейтинге.

В последние годы Даниэл также создавал контент на своем канале Twitch и YouTube, которые имеют 340 000 и 482 000 подписчиков соответственно. Он был комментатором и автором нескольких книг о шахматах.

Отметим, что у него были украинские корни. Отец Владимир иммигрировал из Украины, а мать Елена - из Азербайджана.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

