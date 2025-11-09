Динамо и Шахтер оштрафовали на кругленькую сумму: известна причина и вердикт

"Динамо" заплатит самый большой штраф из-за поведения фанатов и нецензурных выкриков в адрес арбитра.

КДК УАФ оштрафовал "Динамо" и "Шахтер" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fcshakhtar, instagram.com/fc_dynamo_kyiv

КДК УАФ оштрафовал "Динамо" и "Шахтер" после Классического матча

Общая сумма штрафов превысила 240 тысяч гривен

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение оштрафовать донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" за нарушения, зафиксированные во время Классического матча 11 тура чемпионата Украины сезона 2025/2026, который состоялся 2 ноября.

Как сообщает УАФ, самый большой штраф получил столичный клуб - 180 тысяч гривен. Донецкий "Шахтер" заплатит 67,5 тысячи гривен.

В решении комитета отмечается:

"Рассмотрев материалы по матчу 11-го тура чемпионата Украины сезона-2025/2026 ФК "Шахтер" (Донецк) - ФК "Динамо" (Киев), который состоялся 2 ноября 2025 года, КДК обязал ФК "Шахтер" (Донецк) оплатить обязательныйобязательный денежный взнос в размере 52 500 гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 21 единицы) и 15 000 гривен (за несоблюдение требований по максимально допустимому количеству зрителей на стадионе)".

Также в документе уточняется, что:

"ФК "Динамо" (Киев) должен заплатить 85 000 гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 17 единиц), 25 000 гривен (за бросание пиротехнических средств на футбольное поле во время матча) и 70 000 гривен (за повторное осуществление болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча)".

