Лига конференций: "Шахтер" с большим преимуществом одержал вторую победу

"Горняки" имели существенное преимущество и полностью контролировали игру.

"Шахтер" одержал уверенную победу в Лиге конференций / коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

Матч состоялся в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана

После трех туров "Шахтер" имеет 6 очков

В четверг, 6 ноября, донецкий "Шахтер" в польском Кракове принимал исландский "Брейдаблик" в матче 3-го тура основного этапа Лиги конференций. Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу "горняков". Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

На 28-ой минуте Бондаренко эффектным ударом в касание замкнул навес Назарины с углового и вывел свою команду вперед. На 66-ой минуте преимущество "горняков" удвоил Кауан Элиас, который пробил на исполнение в дальний угол соперника.

Лига конференций. Основной раунд. 3-й тур

"Шахтер" - "Брейдаблик" - 2:0

Голы: Бондаренко, 27, Кауан Элиас, 66

Предупреждение: Эйнарссон В., 64

"Шахтер": Ризнык - Азаров, Бондарь, Грамм, Винисиус Тобиас - Назарина - Мейреллиш (Швед, 75), Изаки, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас - Кауан Элиас.

"Брейдаблик": Эйнарссон - Йонссон К., Маргейрссон, Оррасон, Вальгейрссон - Йонссон А. (Эйнарссон В., 63), Лудвикссон (Халлссон, 79), Гунлаугссон (Стейндорссон, 70) - Ингварссон, 70) (Бьярнасон, 63), Торстейнссон.

Матч состоялся в польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана.

Таким образом после трех туров "Шахтер" имеет 6 очков.

"Шахтер" в Лиге конференций стартовал с тяжелой победы в Шотландии над местным "Абердином" (3:2), после чего потерпел поражение в номинально домашней игре от польской "Легии" (1:2).

В то же время "Брейдаблик" разгромно уступил в стартовом туре швейцарской "Лозанне" (0:3), а затем добыл первое очко - дома с финским клубом КуПС (0:0).

Лига конференций УЕФА Лига конференций УЕФА - ежегодное соревнование футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы претендуют на участие в этой Лиге на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это третий уровень европейского клубного футбола после Лиги чемпионов и Лиги Европы. На ранних этапах турнир имел название "Лига Европы 2", но в сентябре 2019 года УЕФА назвала третий по значимости клубный европейский турнир Лигой конференций. Соревнование проводится с сезона 2021/22, и этот турнир фактически служит более низким уровнем Лиги Европы УЕФА. В Лиге конференций в первую очередь участвуют команды из низших по рейтингу ассоциаций-членов УЕФА.

