"Взял песню без разрешения": группа "Тінь Сонця" раскрыла детали скандала с Усиком

Руслан Иваненко
6 ноября 2025, 18:50
693
Лидер группы "Тінь Сонця" рассказал о финансовых спорах с Усиком из-за использования композиции в ринге.
Усик
оксер создавал образ казака, выходя на поединки под песню / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/tin.sontsya, facebook.com/Alexanderusyk

Кратко:

  • Усик выходил на бой под песню "Ехали казаки" без согласования авторов
  • Использование композиции вызвало конфликт с группой "Тень Солнца"
  • Песня помогла создать казацкий образ Усика на ринге

Александр Усик, один из самых успешных украинских спортсменов, известен не только своими достижениями в ринге, но и эффектными выходами перед боями. Сейчас чемпион традиционно появляется под песню "Браття" Василия Жадана, однако ранее он использовал другой музыкальный трек - и именно это стало причиной конфликта, сообщает Blik.

Как песня "Їхали козаки" стала причиной спора

Речь идет о композиции "Їхали козаки" группы "Тінь Сонця", под которую Усик выходил на ринг несколько раз, формируя казацкий образ. В то же время, по словам лидера группы Сергея Василюка, боксер не согласовывал использование этой песни с музыкантами и даже имел спор с ее автором.

"Были и моменты чисто деловые, скажем так. Автор песни Кирилл Момот рассчитывал на определенные денежные отчисления себе со стороны Усика. Роялти, как автору. Усик сцепился из-за этого с ним, но это наше сотрудничество не было никак юридически подкреплено. То есть он взял нашу песню без нашего на то разрешения. Более того, в одном из интервью он позволил себе недоброжелательные и хамские высказывания в наш адрес", - вспоминает Василюк.

Группа не держит обиды

Несмотря на конфликт, музыкант не имеет претензий к Усику, ведь его выходы популяризировали песню среди широкой аудитории. Лидер "Тіні Сонця" признал, что композиция идеально подходила к образу боксера, поэтому группа решила не углубляться в финансовые вопросы.

Александр Усик
Александр Усик / Инфографика: Главред

Вместе с тем, Василюк рассказал о коротком знакомстве с Усиком и признался, что между ними чувствовалась определенная дистанция из-за мировоззренческих разногласий.

"Лично я говорил с Усиком один раз в жизни. Был разговор в 2014 году, когда мы открывали его бой на "Арене-Львов". После этого у нас был короткий разговор. Уже тогда было понятно, что это не совсем человек из нашей среды. Нельзя сказать, что Усик выбрил себе чуб, надел казацкую одежду и должен нам во всем нравиться", - говорит Сергей.

Как сообщал Главред, Александр Усик в июле во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. После победы над Даниэлем Дюбуа украинцу придется защищать пояс WBO против обязательного претендента. Им стал Фабио Уордли, однако, по информации инсайдеров, Усика этот бой не слишком интересует.

Кроме того, Киевское "Динамо" неудачно стартовало в сезоне 2025/2026. Серия из пяти ничьих в чемпионате и слабые результаты в еврокубках вызвали волну слухов в СМИ о возможном увольнении главного тренера Александра Шовковского.

Напомним, что в центральном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги Шахтер одержал победу над Динамо со счетом 3:1. Поединок состоялся в воскресенье, 2 ноября, во Львове. Из-за этого поражения киевляне повторили свой клубный антирекорд в противостоянии с "горняками".

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

скандал Александр Усик новости Украины
