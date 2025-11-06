"Взял песню без разрешения": группа "Тінь Сонця" раскрыла детали скандала с Усиком

Лидер группы "Тінь Сонця" рассказал о финансовых спорах с Усиком из-за использования композиции в ринге.

оксер создавал образ казака, выходя на поединки под песню / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/tin.sontsya, facebook.com/Alexanderusyk

Усик выходил на бой под песню "Ехали казаки" без согласования авторов

Использование композиции вызвало конфликт с группой "Тень Солнца"

Песня помогла создать казацкий образ Усика на ринге

Александр Усик, один из самых успешных украинских спортсменов, известен не только своими достижениями в ринге, но и эффектными выходами перед боями. Сейчас чемпион традиционно появляется под песню "Браття" Василия Жадана, однако ранее он использовал другой музыкальный трек - и именно это стало причиной конфликта, сообщает Blik.

Как песня "Їхали козаки" стала причиной спора

Речь идет о композиции "Їхали козаки" группы "Тінь Сонця", под которую Усик выходил на ринг несколько раз, формируя казацкий образ. В то же время, по словам лидера группы Сергея Василюка, боксер не согласовывал использование этой песни с музыкантами и даже имел спор с ее автором.

"Были и моменты чисто деловые, скажем так. Автор песни Кирилл Момот рассчитывал на определенные денежные отчисления себе со стороны Усика. Роялти, как автору. Усик сцепился из-за этого с ним, но это наше сотрудничество не было никак юридически подкреплено. То есть он взял нашу песню без нашего на то разрешения. Более того, в одном из интервью он позволил себе недоброжелательные и хамские высказывания в наш адрес", - вспоминает Василюк.

Группа не держит обиды

Несмотря на конфликт, музыкант не имеет претензий к Усику, ведь его выходы популяризировали песню среди широкой аудитории. Лидер "Тіні Сонця" признал, что композиция идеально подходила к образу боксера, поэтому группа решила не углубляться в финансовые вопросы.

Александр Усик / Инфографика: Главред

Вместе с тем, Василюк рассказал о коротком знакомстве с Усиком и признался, что между ними чувствовалась определенная дистанция из-за мировоззренческих разногласий.

"Лично я говорил с Усиком один раз в жизни. Был разговор в 2014 году, когда мы открывали его бой на "Арене-Львов". После этого у нас был короткий разговор. Уже тогда было понятно, что это не совсем человек из нашей среды. Нельзя сказать, что Усик выбрил себе чуб, надел казацкую одежду и должен нам во всем нравиться", - говорит Сергей.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

