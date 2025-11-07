Укр
"Динамо" феерично разгромило соперника в Лиге конференций: подробности матча

Руслан Иваненко
7 ноября 2025, 00:32
39
Киевляне продемонстрировали уверенную игру после двух поражений и поднялись в турнирной таблице Лиги конференций.
Динамо
"Динамо" разгромило "Зрински" 6:0 / Колаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • "Динамо" разгромило "Зрински" 6:0 в Лиге конференций
  • Киевский клуб одержал первую победу в групповом турнире
  • Матч завершился рекордным счетом для "Динамо" с 2016 года

Киевское "Динамо" одержало разгромную победу в третьем туре основного раунда Лиги конференций, обыграв боснийский "Зрински" со счетом 6:0, сообщает "Суспільне Спорт".

После двух поражений в стартовых турах - от английского "Кристал Пеласа" и турецкого "Самсунспора" - киевляне наконец смогли восстановить свой счет в турнирной таблице.

видео дня

Открыл счет "Динамо" на 21-й минуте защитник Денис Попов после подачи с углового Виталия Буяльского:

"Попов в верховой борьбе переправил мяч в сетку ворот боснийского клуба".

На 56-й минуте Эдуардо Герреро удвоил преимущество киевлян после передачи Александра Пихаленка, а уже через три минуты Кабаев довел счет до 3:0. На 67-й минуте Буяльский реализовал выход один на один с вратарем, сделав счет 4:0.

Пятый гол забил Андрей Ярмоленко после навеса Николая Шапаренко на 78-й минуте, а шестой - новичок Владислав Бленуце на 84-й минуте: "Выиграл верховую борьбу после подачи с углового".

Итоговый счет

Динамо (Украина) -- Зрински (Босния и Герцеговина) 6:0Голы: Попов, 26, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 84

Эта победа стала для "Динамо" самой крупной в основном раунде еврокубков с 2016 года, когда киевляне обыграли турецкий "Бешикташ" с таким же счетом.

Благодаря результату киевляне поднялись на 24-е место в турнирной таблице Лиги конференций, набрав три очка.

Следующий матч "Динамо" проведет в чемпионате Украины против ЛНЗ в воскресенье, 9 ноября, в 15:30.

Как сообщал Главред, в четверг, 6 ноября, донецкий "Шахтер" в польском Кракове принимал исландский "Брейдаблик" в матче 3-го тура основного этапа Лиги конференций. Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу "горняков".

Напомним, что киевское "Динамо" неудачно стартовало в сезоне 2025/2026. Серия из пяти ничьих в чемпионате и слабые результаты в еврокубках вызвали волну слухов в СМИ о возможном увольнении главного тренера Александра Шовковского.

Кроме того, в центральном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги Шахтер одержал победу над Динамо со счетом 3:1. Поединок состоялся в воскресенье, 2 ноября, во Львове. Из-за этого поражения киевляне повторили свой клубный антирекорд в противостоянии с "горняками".

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

футбол новости Динамо Киев новости футбола новости спорта
Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарования

Гороскоп на сегодня 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарования

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

