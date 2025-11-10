Динамо планирует омолодить состав: кто из лидеров может покинуть клуб

Руководство клуба рассматривает предложения по 23-летнему полузащитнику и планирует изменения состава.

Руководство клуба готово рассмотреть предложения по игроку

Кратко:

Бражко может покинуть "Динамо" в зимнее трансферное окно

Стоимость полузащитника сейчас оценивается в 12 млн евро

В сезоне 2025/26 он провел 20 матчей, забил 2 гола

Хавбек "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко может покинуть киевскую команду уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.

По информации источника, руководство "бело-синих" готово рассмотреть предложения по 23-летнему полузащитнику, который в этом сезоне реже попадает в основной состав. Его уход может стать частью плана клуба по омоложению состава и оптимизации зарплатной структуры.

Стоимость и трансферные детали

Ранее сообщалось, что Динамо готово отпустить воспитанника своей академии не за 20 миллионов евро, как отмечалось ранее. Сейчас, по данным портала Transfermarkt, Бражко остается самым дорогим игроком клуба - его стоимость оценивается в 12 млн евро.

В сезоне 2025/26 на счету полузащитника 20 матчей во всех турнирах, 2 гола и 1 результативная передача. Его трансфер может заинтересовать как украинские, так и зарубежные клубы, которые ищут молодых перспективных игроков для усиления состава.

