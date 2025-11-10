Укр
Динамо планирует омолодить состав: кто из лидеров может покинуть клуб

Руслан Иваненко
10 ноября 2025, 23:57
Руководство клуба рассматривает предложения по 23-летнему полузащитнику и планирует изменения состава.
Руководство клуба готово рассмотреть предложения по игроку

  • Бражко может покинуть "Динамо" в зимнее трансферное окно
  • Стоимость полузащитника сейчас оценивается в 12 млн евро
  • В сезоне 2025/26 он провел 20 матчей, забил 2 гола

Хавбек "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко может покинуть киевскую команду уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.

По информации источника, руководство "бело-синих" готово рассмотреть предложения по 23-летнему полузащитнику, который в этом сезоне реже попадает в основной состав. Его уход может стать частью плана клуба по омоложению состава и оптимизации зарплатной структуры.

Стоимость и трансферные детали

Ранее сообщалось, что Динамо готово отпустить воспитанника своей академии не за 20 миллионов евро, как отмечалось ранее. Сейчас, по данным портала Transfermarkt, Бражко остается самым дорогим игроком клуба - его стоимость оценивается в 12 млн евро.

В сезоне 2025/26 на счету полузащитника 20 матчей во всех турнирах, 2 гола и 1 результативная передача. Его трансфер может заинтересовать как украинские, так и зарубежные клубы, которые ищут молодых перспективных игроков для усиления состава.

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

