Илья Забарный получил неожиданную оценку в ПСЖ: о чем идет речь

Известный французский журналист Доминик Северак высоко оценил перспективы украинского защитника Ильи Забарного в ПСЖ, отметив, что игрок может вскоре стать ключевой фигурой обороны парижского клуба.

Прогноз на адаптацию в ПСЖ

"Пройдет полгода, когда Забарный поймет игру, которую от него требуют; когда он поймет, как нужно защищаться в ПСЖ с помощью выбора позиции и владения мячом; тогда он станет совсем другим. Здесь, во Франции и ПСЖ, другие требования, изменение быта, изменение культуры и т.д.", - сказал Северак в эфире ютуб-канала L'Equipe. видео дня

Сравнение с легендами футбола

Он также сравнил украинца с легендами мирового футбола: "Забарный будет как Пуйоль, Пике, Бекенбауэр. Украинцу всего 22 года, но он быстрый, сильный и ничего не боится".

Илья Забарный в ПСЖ - детали

Как сообщал Главред, Илья Забарный перешел в ПСЖ этим летом из английского "Борнмута", став одним из самых дорогих украинских трансферов последних лет. 21-летний защитник быстро закрепился в основе парижского клуба, проведя 11 матчей во всех турнирах и даже забив один гол.

Кроме того, защитник сборной Украины и французского гранда "Пари Сен-Жермен" Илья Забарный оказался в центре внимания после неудачного выступления в матче Лиги чемпионов против "Байера". Действия украинца на поле вызвали волну обсуждений среди болельщиков и журналистов, а самую острую оценку дал известный французский футбольный эксперт Пьер Менес.

Напомним, что после перехода защитника сборной Украины Ильи Забарного в ПСЖ, где выступает россиянин Матвей Сафонов, парижский клуб может пополнить состав еще одним игроком с российским паспортом.

О персоне: Илья Забарный Илья Забарный - украинский футболист, защитник клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024). Родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Воспитанник киевского "Динамо". По итогам сезона 2024/25 сыграл 36 матчей и вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ по версии статистического портала Gradient Sports. 12 августа 2025 года перешел в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт со столичным клубом на пять лет. Сумма трансфера составила 63 млн евро, еще 3 млн евро предусмотрены в виде бонусов, став самым дорогим центральным защитником в истории клуба.

