Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

В 54-летнем возрасте ушел из жизни известный украинский полузащитник, экс-игрок "Днепра", "Карпат" и сборной Украины Андрей Полунин. Об этом сообщила пресс-служба сборной ветеранов Украины.
"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Андрея Полунина - выдающегося украинского футболиста, замечательного человека и нашего хорошего друга... Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Андрея Викторовича. Добрые воспоминания о нем будут жить в каждом, кто любил футбол и ценил его талант. Вечная память...". - говорится в сообщении.видео дня
Как умер Андрей Полунин
Пресс-служба ФК "Карпаты" Львов сообщила, что трагедия произошла после ветеранского матча в Луцке, в котором Андрей Викторович принимал участие.
Чем известен Андрей Полунин
Полунин присоединился к "Карпатам" в 1998 году, сыграл 14 матчей и забил один мяч. Именно его гол в предпоследнем туре чемпионата 1997/1998 против донецкого "Металлурга" обеспечил львовскому клубу победу 1:0, что в итоге помогло получить бронзовые награды.
Футболист родом из Днепра выступал за главную команду города, а также защищал цвета "Кривбасса", киевского ЦСКА и немецких клубов "Нюрнберг", "Санкт-Паули" и "Рот-Вайс". В составе национальной сборной Украины он провел девять матчей и забил гол во встрече с Италией в отборе к Евро-1996.
В "Металлисте 1925" сообщили, что после завершения футбольной карьеры Полунин работал на разных должностях в разных клубах.
С 1 января 2025 года Полунин занимал должность шеф-скаута клуба и зарекомендовал себя как профессиональный, искренний и преданный своему делу человек.
Клуб выразил глубокие соболезнования семье и всем, кто знал Андрея Полунина, разделяя их боль.
