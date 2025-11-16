Умер после матча: перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу

Андрей Полунин, кроме игр за клубы УПЛ, сыграл 9 матчей за сборную Украины и смог отличиться в ворота итальянцев в рамках отбора на Евро-1996.

Андрей Полунин - перестало биться сердце легенды сборной Украины по футболу / Коллаж: Главред, фото: АВФУ - Национальная сборная ветеранов, пресс-служба ФК "Карпаты"

Остановилось сердце легендарного экс-футболиста Андрея Полунина

Умер Полунин во время футбольного матча в Луцке

В 54-летнем возрасте ушел из жизни известный украинский полузащитник, экс-игрок "Днепра", "Карпат" и сборной Украины Андрей Полунин. Об этом сообщила пресс-служба сборной ветеранов Украины.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Андрея Полунина - выдающегося украинского футболиста, замечательного человека и нашего хорошего друга... Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Андрея Викторовича. Добрые воспоминания о нем будут жить в каждом, кто любил футбол и ценил его талант. Вечная память...". - говорится в сообщении. видео дня

Как умер Андрей Полунин

Пресс-служба ФК "Карпаты" Львов сообщила, что трагедия произошла после ветеранского матча в Луцке, в котором Андрей Викторович принимал участие.

Чем известен Андрей Полунин

Полунин присоединился к "Карпатам" в 1998 году, сыграл 14 матчей и забил один мяч. Именно его гол в предпоследнем туре чемпионата 1997/1998 против донецкого "Металлурга" обеспечил львовскому клубу победу 1:0, что в итоге помогло получить бронзовые награды.

Футболист родом из Днепра выступал за главную команду города, а также защищал цвета "Кривбасса", киевского ЦСКА и немецких клубов "Нюрнберг", "Санкт-Паули" и "Рот-Вайс". В составе национальной сборной Украины он провел девять матчей и забил гол во встрече с Италией в отборе к Евро-1996.

В "Металлисте 1925" сообщили, что после завершения футбольной карьеры Полунин работал на разных должностях в разных клубах.

С 1 января 2025 года Полунин занимал должность шеф-скаута клуба и зарекомендовал себя как профессиональный, искренний и преданный своему делу человек.

Клуб выразил глубокие соболезнования семье и всем, кто знал Андрея Полунина, разделяя их боль.

Об источнике: Ассоциация ветеранов футбола Украины Ассоциация ветеранов футбола Украины (АВФУ) - спортивная организация, основанная в 1997 году, говорится на сайте организации. Согласно договору между АВФУ и Федерацией футбола Украины, Ассоциации переданы права на проведение чемпионатов и других соревнований по футболу среди ветеранских команд (35 лет и старше), а также организация и проведение выступлений Национальной сборной Украины по футболу среди ветеранов.

