Сборная Украины узнала соперника: Шевченко прокомментировал первый важный матч

Шевченко рассказывает о подготовке команды стартового к матчу и подчеркивает важность серьезного подхода к игре.

https://glavred.info/sport/sbornaya-ukrainy-uznala-sopernika-shevchenko-prokommentiroval-pervyy-vazhnyy-match-10717472.html Ссылка скопирована

Украинская сборная готовится к плейоф ЧМ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/shevaofficial, скриншот

Кратко:

Украина сыграет со Швецией в плей-офф отбора ЧМ

Возможный финал - матч против Польши или Албании

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал итоги жеребьевки плейоф отбора на чемпионат мира. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

В первом раунде плейоф сборная Украины сыграет со Швецией, которая попала в этот этап благодаря рейтингу Лиги наций. В случае победы "сине-желтые" в финале встретятся с победителем матча Польша - Албания.

видео дня

Сложный соперник на старте плейофф

Шевченко отметил, что Украине достался один из самых сложных соперников:

"Я думаю, все команды, которые попали в плейоф, - очень сильные и подготовленные. Но мы попали на одну из самых сильных. Подбор игроков, которые есть у команды Швеции, - очень сильный. Поэтому надо будет серьезно подготовиться".

Выбор стадиона для домашних матчей

Президент УАФ также отметил важность правильного выбора арены для домашних матчей, которые Украина традиционно проводит в Польше: "Первый матч мы играем дома, и второй - тоже, если пройдем. Надо правильно сделать выбор стадиона и страны, в которой мы будем играть эти матчи".

Оценив заключительную игру отбора против Исландии, Шевченко подчеркнул важность сохранения боевого настроя: "Главное, что наши футболисты в последнем матче продемонстрировали очень классные форму и настрой. Если мы будем с таким настроем готовиться, у нас хорошие шансы поехать в Америку".

Признание сложности жеребьевки и планы на подготовку

В то же время он признал сложность жребия, отметив необходимость роста команды: "Да, жребий нам попался нелегкий. Поэтому имеем то, что имеем. Надо повышать наш уровень, если мы хотим попасть (на ЧМ-2026 - ред.), и готовиться к серьезным матчам".

Футбол - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в четверг, 20 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года.

Кроме того, 16 ноября сборная Украины по футболу провела решающий матч отбора на ЧМ-2026 против Исландии. Во время поединка украинские болельщики развернули баннер, который сразу стал "главной новостью" для российских политиков.

Напомним, что сборная Украины одержала победу в Исландии и опередила соперника на три очка. Благодаря этому "сине-желтые" вернулись на вторую строчку турнирной таблицы с десятью очками и обеспечили себе выход в плейоф чемпионата мира-2026.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред