Усик освободил пояс WBO: титул перешел к другому, что произошло

Украинский боксер Александр Усик официально освободил титул чемпиона мира по версии WBO. Причины решения организация не уточняет.

В социальных сетях WBO сообщает, что Усик провел переговоры с представителями организации, во время которых было принято совместное решение об освобождении чемпионского пояса.

"WBO чтит историческую карьеру Усика и называет это уважительной паузой, а не прощанием", - говорится в заявлении организации.

Очередной поединок Усика должен был состояться с обязательным претендентом WBO, однако его отложили из-за травмы действующего чемпиона. В серии боев за временный пояс британский боксер Фабио Уордли победил новозеландца Джозефа Паркера и получил статус первого претендента.

Однако после освобождения Усиком титула, бой Уордли с украинцем не состоится, а британец должен получить статус полноценного чемпиона WBO.

