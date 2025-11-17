Усик освободил пояс WBO: титул перешел к другому, что произошло

Украинский боксер Александр Усик официально освободил титул чемпиона мира по версии WBO. Причины решения организация не уточняет.
В социальных сетях WBO сообщает, что Усик провел переговоры с представителями организации, во время которых было принято совместное решение об освобождении чемпионского пояса.
"WBO чтит историческую карьеру Усика и называет это уважительной паузой, а не прощанием", - говорится в заявлении организации.
Очередной поединок Усика должен был состояться с обязательным претендентом WBO, однако его отложили из-за травмы действующего чемпиона. В серии боев за временный пояс британский боксер Фабио Уордли победил новозеландца Джозефа Паркера и получил статус первого претендента.
Однако после освобождения Усиком титула, бой Уордли с украинцем не состоится, а британец должен получить статус полноценного чемпиона WBO.
