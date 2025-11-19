Горящий Кремль на матче Украины: в РФ знатно "подгорело" из-за баннера фанатов

Российские политики резко отреагировали на креатив украинских болельщиков.

Сборная Украины финишировала второй в группе и продолжает борьбу за выход на ЧМ / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Украинские фанаты развернули баннер с Кремлем в огне

Сборная Украины играла решающий матч против Исландии

Российский депутат резко отреагировала на акцию фанов

16 ноября сборная Украины по футболу провела решающий матч отбора на ЧМ-2026 против Исландии. Во время поединка украинские болельщики развернули баннер, который сразу стал "главной новостью" для российских политиков.

На полотне изображен защитник Украины на фоне Кремля, охваченного огнем. Фанаты в Украине показали, что в креативе они впереди даже футбольных матчей, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

Реакция России

Реакция из России не заставила себя ждать. Депутат Госдумы Светлана Журова назвала украинцев "варварами", возмущаясь, что якобы "сгорело культурное наследие мира".

"Любой, кто выставляет такие баннеры, - варвары. Человек спускается к каким-то варварским настроениям. Они же принимают это за оскорбление, но это неправильный образ, потому что украинцы желают, чтобы сгорела одна из главных достопримечательностей, которые относятся ко всему культурному наследию мира", - заявила Журова.

Олимпийская чемпионка сравнила подобные баннеры с варварскими, нацистскими и экстремистскими настроениями. Похоже, для российских чиновников даже футбольный креатив украинских фанов - это повод для скандала.

Украинская сборная продолжает борьбу за ЧМ-2026

Зато украинская сборная продолжает уверенно двигаться к Мундиалю. Команда Сергея Реброва завершила турнир на втором месте в своей группе, набрав 10 очков в шести турах. Единственная команда, которая опередила "сине-желтых", - Франция, фаворит группы. Россия же пока может разве что наблюдать за матчами онлайн.

Как ранее сообщал Главред, сборная Украины на выезде сыграла матч отбора к ЧМ-2026 в группе D против команды Франции. Встреча прошла на парижском стадионе "Парк де Пренс" и завершилась уверенной победой французов - 4:0.

Кроме того, известный французский журналист Доминик Северак высоко оценил перспективы украинского защитника Ильи Забарного в ПСЖ, отметив, что игрок может вскоре стать ключевой фигурой обороны парижского клуба.

Напомним, что сборная Украины одержала победу в Исландии и опередила соперника на три очка. Благодаря этому "сине-желтые" вернулись на вторую строчку турнирной таблицы с десятью очками и обеспечили себе выход в плейоф чемпионата мира-2026.

