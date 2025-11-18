Укр
Что стало причиной потери титула WBO Усиком: промоутер объяснил причину

Руслан Иваненко
18 ноября 2025, 20:44
58
Промоутер Красюк разъясняет, почему бой за титул пока не имеет спортивной ценности.
Усик, бокс
Украинский боксер сохраняет чемпионские титулы WBC, WBA и IBF / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Кратко:

  • Александр Усик отказался от титула WBO в супертяжелом весе
  • Причина - добровольный отказ от боя с Джермелом Уордли
  • Усик остается чемпионом WBC, WBA и IBF

Украинский боксер Александр Усик больше не является абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила о получении официального письма от команды Усика, в котором он добровольно отказывается от своего титула.

Объяснение промоутера

Украинский промоутер Александр Красюк объяснил это решение в комментарии для Sport.ua:

видео дня

"Усик официально отказался от боя с Уордли и потерял титул WBO. Как считаете, что стало основной причиной такого решения Александра?"

По словам Красюка, решение боксера было абсолютно правильным:

"На ситуацию с титулом WBO надо смотреть в прогрессии времени. Официальный претендент должен был быть назначен сразу после поединка с Дюбуа, однако Александр взял паузу, мотивировав ее травмой. WBO предоставила чемпиону необходимое время на восстановление, и когда этот срок истек - вопрос снова встал: или защищай, или увольняй. Поэтому считаю, что Александр поступил правильно - бой с Уордли сейчас не несет никакого смысла: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого".

Статус Усика и планы на будущее

Ранее Усик, обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), рассказывал о своих планах и сообщал, когда намерен завершить профессиональную карьеру.

Александр Усик - последние новости:

Как ранее сообщал Главред, Александр Усик в июле во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. После победы над Даниэлем Дюбуа украинцу придется защищать пояс WBO против обязательного претендента.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик официально освободил титул чемпиона мира по версии WBO. Причины решения организация не уточняет.

Кроме того, украинский известный боксер Александр Усик принял участие в фотосессии вместе с женой Екатериной, примерив эффектные образы.

Читайте также:

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Александр Усик новости спорта новости бокса
