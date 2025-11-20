Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026: определены соперники Украины

Украина сыграет со сборной Швеции в первом матче плей-офф за выход на Чемпионат мира-2026.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 / Колаж: Главред, фото: instagram.com/zbirna.ua, скриншоты

Украина проведет полуфинальный матч на условно домашнем стадионе

Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026

В четверг, 20 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года. Об этом сообщает Sport.ua.

В частности, Украина сыграет со сборной Швеции в первом матче плей-офф за выход на Чемпионат мира-2026. Дата - 26 марта 2026 года.

В случае победы, украинская сборная сыграет финальный матч плей-офф против победителя пары Польша-Албания. Дата - 31 марта 2026 года.

Видеотрансляция жеребьевки доступна на официальном сайте FIFA. Команда тренера Сергея Реброва включена в первую корзину вместе со сборными команд из Италии, Дании и Турции.

Результаты жеребьевки

Примечательно, что соперником Украины в полуфинале станет одна из команд, которая включена в четвертую корзину:

Швеция;

Румыния;

Северная Македония;

Северная Ирландия.

Отмечается, что Украина проведет полуфинальный матч на условно домашнем стадионе. В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, то есть, распределены по корзинам 1-3 в соответствии с рейтингом ФИФА, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций из четвертой корзины.

Издание рассказало, что все 16 участников будут разделены на 4 пути, в каждом будет один полуфинал и один финал. Полуфинал должен состояться 26 марта, а финал - 31 марта 2026 года.

Команды, которые проиграют в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеские матчи между собой. Указывается, что четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.

Сборные команды из первой корзины проведут полуфиналы дома против соперников из четвертой корзины, тогда как представители 2 и 3 корзин сыграют между собой. Хозяином в полуфинале будет команда с более высоким рейтингом.

Расположение команд

Когда станут известны команды, которые прошли в полуфинал, должна состояться отдельная жеребьевка хозяев финальных матчей. В финалах представители корзин 1 или 4 сыграют против команд из корзин 2 или 3.

Расположение команд

