Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026: определены соперники Украины

Кратко:
- Украина проведет полуфинальный матч на условно домашнем стадионе
- Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026
В четверг, 20 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Сборная Украины узнала соперников в плей-офф, матчи которого состоятся 26 и 31 марта 2026 года. Об этом сообщает Sport.ua.
В частности, Украина сыграет со сборной Швеции в первом матче плей-офф за выход на Чемпионат мира-2026. Дата - 26 марта 2026 года.
В случае победы, украинская сборная сыграет финальный матч плей-офф против победителя пары Польша-Албания. Дата - 31 марта 2026 года.
Видеотрансляция жеребьевки доступна на официальном сайте FIFA. Команда тренера Сергея Реброва включена в первую корзину вместе со сборными команд из Италии, Дании и Турции.
Примечательно, что соперником Украины в полуфинале станет одна из команд, которая включена в четвертую корзину:
- Швеция;
- Румыния;
- Северная Македония;
- Северная Ирландия.
Отмечается, что Украина проведет полуфинальный матч на условно домашнем стадионе. В плей-офф примут участие 12 команд, занявших вторые места в группах, то есть, распределены по корзинам 1-3 в соответствии с рейтингом ФИФА, а также 4 победителя своих квартетов Лиги наций из четвертой корзины.
Издание рассказало, что все 16 участников будут разделены на 4 пути, в каждом будет один полуфинал и один финал. Полуфинал должен состояться 26 марта, а финал - 31 марта 2026 года.
Команды, которые проиграют в полуфиналах, в день финалов проведут товарищеские матчи между собой. Указывается, что четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.
Сборные команды из первой корзины проведут полуфиналы дома против соперников из четвертой корзины, тогда как представители 2 и 3 корзин сыграют между собой. Хозяином в полуфинале будет команда с более высоким рейтингом.
Когда станут известны команды, которые прошли в полуфинал, должна состояться отдельная жеребьевка хозяев финальных матчей. В финалах представители корзин 1 или 4 сыграют против команд из корзин 2 или 3.
Футбол - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, сборная Украины на выезде сыграла матч отбора к ЧМ-2026 в группе D против команды Франции. Встреча прошла на парижском стадионе "Парк де Пренс" и завершилась уверенной победой французов - 4:0.
Напомним, что известный французский журналист Доминик Северак высоко оценил перспективы украинского защитника Ильи Забарного в ПСЖ, отметив, что игрок может вскоре стать ключевой фигурой обороны парижского клуба.
Кроме того, полузащитник "Динамо" и национальной сборной Украины Владимир Бражко может покинуть киевский клуб уже во время зимнего трансферного периода. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык.
Читайте также:
- Усик освободил пояс WBO: титул перешел к другому, что произошло
- Что стало причиной потери титула WBO Усиком: промоутер объяснил причину
- Горящий Кремль на матче Украины: в РФ знатно "подгорело" из-за баннера фанатов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред