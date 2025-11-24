'Никто не может нарушить': Стефанчук назвал красные линии Украины в мирной сделке

Председатель ВР подчеркнул, что Киев готов к миру, но имеет четкие красные линии, которые нельзя пересекать ни физически, ни юридически, ни морально.

https://glavred.info/war/nikto-ne-mozhet-narushit-stefanchuk-nazval-krasnye-linii-ukrainy-v-mirnoy-sdelke-10718420.html Ссылка скопирована

Стефанчук озвучил красные линии Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Стефанчука:

Украина не согласится на признание оккупированных Россией территорий

Недопустимо ограничение армии и будущих союзов

Красные линии нельзя пересекать ни физически, ни юридически, ни морально

Украина не согласится ни на какие условия, которые предусматривают признание российской оккупации, вето на ее внешнеполитический курс или ограничения Вооруженных сил. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время выступления на IV Парламентском саммите Международной Крымской платформы в Стокгольме.

Спикер сообщил, что накануне украинская сторона получила от американской делегации проект плана завершения войны. Киев и Вашингтон договорились, что их команды детально проработают предложения и продолжат консультации.

видео дня

"Мы готовы двигаться к настоящему миру, мы всегда об этом заявляли. Но позвольте мне очертить наши ключевые принципы и приоритеты", - сказал Стефанчук.

Председатель ВР подчеркнул, что Украина стремится к миру, который уважает независимость, суверенитет и достоинство. В то же время он подчеркнул, что Киев имеет красные линии, за которые никто не имеет права заходить "ни физически, ни юридически, ни морально".

"Никакого правового признания российской оккупации украинских территорий. Никаких ограничений в отношении Сил обороны Украины. Никакого вето на права Украины выбирать будущие альянсы", - заявил Стефанчук.

Политик также добавил, что любые мирные договоренности должны базироваться на принципах: "Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы".

Спикер напомнил, что воля украинского народа и Конституция являются принципами, которые "никто не может нарушить".

Чем обернется принятие мирного плана Трампа - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду заявил, что время, когда Украине предлагают фактический ультиматум по "мирному соглашению", выбрано неслучайно. По его словам сейчас усиливается давление и на Киев, и на Путина, чтобы добиться заморозки войны.

Он пояснил, что для украинской власти даже заморозка конфликта по линии фронта станет серьезным репутационным ударом. Клочок подчеркнул, что если бы союзники предоставляли больше своевременной и достаточной военной помощи, ситуация для Украины была бы значительно лучше.

"Но Трамп решил иначе. Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, то ли из-за русской церкви, то ли по линии, где будет проходить граница - ему на это глубоко наплевать. Абсолютно. Так же, как и многим европейцам. Зато для Украины этот вопрос принципиальный", - добавил эксперт.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в критическом моменте и испытывает значительное политическое давление. По его словам, Киев вместе с международными партнерами работает над конкретными шагами, способными приблизить завершение войны. В то же время Россия продолжает выдвигать требования, угрожающие территориальной целостности и суверенитету Украины.

После переговоров в Женеве 23 ноября Украина и Соединенные Штаты подготовили обновленный рамочный документ о возможных путях завершения российско-украинской войны. Стороны договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над согласованными предложениями.

Как сообщает Reuters, США и Украина также обсуждают возможность визита Владимира Зеленского в Вашингтон. По предварительным данным, поездка может состояться уже на этой неделе.

Читайте также:

О персоне: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред