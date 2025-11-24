У Путина похвалили США и заявили, что европейский мирный план 'не подходит' РФ

Помощник Путина заявил, что возможен прямой контакт США и РФ для обсуждения деталей мирного плана.

Помощник Путина отреагировал на мирные планы США и ЕС / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео kremlin.ru

Что сказал помощник Путина:

Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США

Европейский вариант плана РФ не подходит

Часть положений американского плана приемлема для РФ

Россия получила один из вариантов мирного плана, разработанного США, но конкретные переговоры по нему не проводились. Европейский вариант Кремлю "не подходит". Об этом заявил помощник кремлевского лидера Юрий Ушаков, передают росСМИ.

По его словам, ряд положений американского плана, который обсуждался на встрече на Аляске, являются для России приемлемыми. В то же время Кремль ознакомлен и с европейским вариантом мирной инициативы, однако считает его неконструктивным и таким, что "не подходит" РФ.

Ушаков также заявил, что вокруг мирных предложений циркулирует много домыслов. Москва, как утверждает помощник Путина, доверяет только информации, полученной непосредственно от Вашингтона.

Он также предположил, что США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для обсуждения деталей мирного плана. Однако пока никаких конкретных договоренностей нет.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Какой худший сценарий мирного соглашения - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в интервью Главреду прокомментировал возможные параметры будущего мирного соглашения. По его словам, Россия не оставит Крым, Донбасс и часть Запорожской и Херсонской областей.

"Они не отдадут нам Бердянск и Мариуполь - это нереально. Замораживание по линии фронта может быть в Запорожской области. Где-то что-то немножко отойдут - возможно, с Харьковщины или Днепропетровщины. Но не более. Будет демилитаризованная зона - о которой президент очень не любит слушать, но к этому все идет. Но это отнюдь не компромисс, это грабеж среди белого дня. Никакого компромисса нет, потому что речь идет об исключительных интересах Украины", - подчеркнул он.

Эксперт сказал, что предложенный вариант не является компромиссом, а фактически замораживает войну, что наносит вред Украине. Киев может согласиться на такое соглашение только для того, чтобы война не продолжалась дальше.

Переговоры в Женеве - новости по теме

Напомним, 23 ноября в Женеве прошла первая встреча украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и его командой относительно плана завершения войны. По словам главы украинской делегации Андрея Ермака, в этот же день состоится вторая встреча с участием европейских партнеров. Окончательные решения будут принимать президенты.

После переговоров в Женеве 23 ноября Украина и США подготовили обновленный рамочный документ с возможными путями завершения российско-украинской войны. Стороны договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над согласованными предложениями.

Как сообщал Главред, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не согласится на признание российской оккупации, ограничения ВСУ или вето на свой внешнеполитический курс. Во время IV Парламентского саммита Крымской платформы он подчеркнул, что мир должен уважать суверенитет и достоинство Украины.

Читайте также:

О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

