Зеленский решил обсудить "чувствительные" пункты плана лично с Трампом

Руслана Заклинская
24 ноября 2025, 22:29
Делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами и доложила президенту.
После переговоров с США в Женеве перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Чувствительные пункты плана Трампа обсудят во время личной встречи с президентом США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Президент отметил, что по сравнению с первоначальной версией мирного плана, который состоял из 28 пунктов, документ претерпел значительное сокращение. По его словам, многие предложения украинской стороны были учтены.

"Еще есть сейчас над чем поработать всем вместе - очень непросто, - чтобы сделать финальный документ, и надо сделать все достойно. И мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства рассказал, что весь день вчера были встречи. По его словам, это была непростая и очень детальная работа. Команда украинских переговорщиков уже доложила президенту об обновленном проекте мирных шагов.

"Это действительно правильный подход - чувствительные вещи, сенситивные я обсужу с президентом Трампом. Украина никогда не будет преградой для мира - это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро", - заявил Зеленский.

