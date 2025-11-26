Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Украинские подразделения пытаются остановить продвижение РФ на Гуляйпольском направлении.

Стало известно о напряженных боях на юге

Украинские военные отошли на более выгодные позиции

Продолжаются ожесточенные бои за село Высокое Запорожской области

По словам представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, украинские военные отошли на более выгодные позиции у Высокого Запорожской области на Гуляйпольском направлении.

Как подчеркнул он в комментарии Суспильному, оккупации села нет — за него продолжаются бои.

Вместе с тем представитель Сил обороны юга пояснил, что украинские подразделения отошли на более выгодные позиции вблизи Высокого, чтобы остановить продвижение на Гуляйпольском направлении.

"Оккупант любит рисовать разные планы, что он уже где-то держит под контролем. То, что оттуда отошли с позиций у села Высокое Силы обороны Украины на другие более выгодные для обороны рубежи, армия РФ в это село завести свои группы закрепления не может", - сказал он.

По его словам, говорить, что это село под контролем - это преждевременно.

"Для защиты рубежа для того, чтобы блокировать продвижение вперед противника".За минувшие сутки, 25 ноября, вблизи Высокого продолжались несколько боестолкновений — оккупанты не имели успеха", добавил Волошин.

Ситуация на юге: что говорят в УДА

Запорожское направление постепенно становится одним из самых напряжённых участков фронта, по интенсивности боёв сравнимым с районом Покровска. Российские войска активизировали штурмовые операции, пытаясь охватить украинские позиции с флангов и закрепиться для дальнейших наступательных действий. Об этом сообщил представитель "Украинской добровольческой армии" Сергей Братчук.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ захватила два села на Запорожье и продвигается еще в двух областях. Украинские военные сумели отбросить противника с позиций на Запорожском направлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Запорожском направлении активизировались оккупационные войска страны-агрессора России и их продвижение очень опасно. Об этом рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

Как писал Главред, Запорожское направление становится одним из самых горячих участков фронта, наравне с Покровским. Российские войска активизировали наступательные действия, пытаясь выйти в тыл украинских подразделений и создать плацдарм для дальнейших операций.

