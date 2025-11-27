Компромат на Трампа могли 'слить' россиянам - дипломат раскрыл новые детали

Страна-агрессор Россия может шантажировать Трампа информацией, которую могла получить от Эпштейна, предположил Огрызко.

Россияне пытаются шантажировать Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем сказал Огрызко:

Эпштейн, вероятно, мог передать Кремлю компромат на Трампа

США не хотят оказаться в зависимости от Путина

Трамп может приостановить продажу оружия для Украины, но это будет временное решение

Если Украина откажется от американского мирного плана, администрация президента США Дональда Трампа может попытаться остановить продажу оружия для Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко.

"Здесь мы снова возвращаемся к "пленкам Эпштейна", потому что все больше людей отмечают, что этот психически неуравновешенный человек передал определенную информацию о Трампе в российский КГБ-ФСБ, и именно этим Россия может сейчас шантажировать Трампа", - указал он. видео дня

Огрызко подчеркнул, что США не намерены оказаться в зависимости от Путина, который рано или поздно будет представлять угрозу и для самих Соединенных Штатов. Если Трамп этого не осознает, то ответственные американские политики, включая часть республиканцев, это хорошо понимают.

По его словам, даже если Трамп будет стремиться делать резкие или непродуманные шаги, внутри Республиканской партии существует сопротивление, с которым ему придется считаться. Кроме того, около 60% граждан США поддерживают дальнейшую помощь Украине, и Трамп не может полностью игнорировать эту позицию избирателей.

"Поэтому могут быть просто угрозы со стороны Трампа, он может даже приостановить на 10 дней или две недели продажу оружия, но потом все "вернется на круги своя". Потому что такой план ни Украина, ни Европа не примут", - резюмирует дипломат.

Какова главная опасность мирного плана Трампа:

Как писал Главред, ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий высказался относительно попыток навязать Украине невыгодное перемирие.

Он отметил, что для Украины не существует варианта согласиться на подобный "план", ведь это означало бы отказ от шанса на выживание - фактически согласие на собственное уничтожение. Пока страна продолжает сопротивление, она сохраняет возможность выжить.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и Соединенные Штаты на этой неделе продолжат согласовывать совместный план завершения войны, развивая наработки, достигнутые во время встреч в Женеве. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко резко высказался против так называемого американского плана прекращения войны.

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил о готовности работать над мирным планом США.

Другие новости:

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

