Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Компромат на Трампа могли "слить" россиянам - дипломат раскрыл новые детали

Юрий Берендий
27 ноября 2025, 21:25
242
Страна-агрессор Россия может шантажировать Трампа информацией, которую могла получить от Эпштейна, предположил Огрызко.
Компромат на Трампа могли 'слить' россиянам - дипломат раскрыл новые детали
Россияне пытаются шантажировать Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем сказал Огрызко:

  • Эпштейн, вероятно, мог передать Кремлю компромат на Трампа
  • США не хотят оказаться в зависимости от Путина
  • Трамп может приостановить продажу оружия для Украины, но это будет временное решение

Если Украина откажется от американского мирного плана, администрация президента США Дональда Трампа может попытаться остановить продажу оружия для Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко.

"Здесь мы снова возвращаемся к "пленкам Эпштейна", потому что все больше людей отмечают, что этот психически неуравновешенный человек передал определенную информацию о Трампе в российский КГБ-ФСБ, и именно этим Россия может сейчас шантажировать Трампа", - указал он.

видео дня

Огрызко подчеркнул, что США не намерены оказаться в зависимости от Путина, который рано или поздно будет представлять угрозу и для самих Соединенных Штатов. Если Трамп этого не осознает, то ответственные американские политики, включая часть республиканцев, это хорошо понимают.

По его словам, даже если Трамп будет стремиться делать резкие или непродуманные шаги, внутри Республиканской партии существует сопротивление, с которым ему придется считаться. Кроме того, около 60% граждан США поддерживают дальнейшую помощь Украине, и Трамп не может полностью игнорировать эту позицию избирателей.

"Поэтому могут быть просто угрозы со стороны Трампа, он может даже приостановить на 10 дней или две недели продажу оружия, но потом все "вернется на круги своя". Потому что такой план ни Украина, ни Европа не примут", - резюмирует дипломат.

Какова главная опасность мирного плана Трампа:

Как писал Главред, ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий высказался относительно попыток навязать Украине невыгодное перемирие.

Он отметил, что для Украины не существует варианта согласиться на подобный "план", ведь это означало бы отказ от шанса на выживание - фактически согласие на собственное уничтожение. Пока страна продолжает сопротивление, она сохраняет возможность выжить.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и Соединенные Штаты на этой неделе продолжат согласовывать совместный план завершения войны, развивая наработки, достигнутые во время встреч в Женеве. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко резко высказался против так называемого американского плана прекращения войны.

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил о готовности работать над мирным планом США.

Другие новости:

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование Владимир Огрызко мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла риски

"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла риски

21:37Мир
РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

20:09Фронт
Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

19:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

Последние новости

22:48

Даша Малахова раскрыла подробности о своем опыте однополой любви

22:28

Церковная мышь: Седокову адвокаты вывели на чистую воду

22:27

Как завоевать расположение кота - четыре простых и проверенных методаВидео

22:25

"Убивает" двигатель и не только: почему на самом деле не стоит прогревать авто

22:09

Сложная операция: Потап пожаловался на здоровье

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
22:07

Динамо потерпело фиаско против Омонии - все подробности матча

21:58

"Могут быть слезы": Коляденко внезапно показал "тайную" жену

21:56

"Уже есть избранница": участница "Холостяка" слила правду о Цымбалюке

21:37

"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла рискиВидео

Реклама
21:25

Компромат на Трампа могли "слить" россиянам - дипломат раскрыл новые детали

20:57

"Невеста знатная": путинист Киркоров рассказал о бурной личной жизни дочери

20:09

РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

19:57

Как очистить лобовое стекло от льда за считанные минуты: простой лайфхак для утра

19:54

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удачаВидео

19:40

Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

19:34

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь РусиВидео

19:23

Половина всех пляжей в мире может исчезнуть - ученые предупредили о новой угрозе

19:12

Принесет счастье, достаток и удачу: в какие дни нужно ставить новогоднюю елкуВидео

19:10

Что нужно всегда помнить о Путине и его подельникахмнение

18:54

Не займет много времени: эксперт показала эффективный метод пересадки орхидейВидео

Реклама
18:32

"Фактически линия фронта": назван город, где могут разместить иностранные войска

18:31

Света не будет до 10 часов: Укрэнерго опубликовало новые графики на 28 ноября

18:29

Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий российских ударов по энергетике

17:59

В РФ приняли шокирующее решение по Пугачевой

17:32

"Блокируют врага": Сырский рассказал об успехах ВСУ в Покровске, какая там ситуация

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсировал новые переговоры с США по мирному плану

16:52

Придет настоящая зима: синоптик сказал, когда всю Украину начнет засыпать снегом

16:40

Массовые сливы материалов из НАБУ обнаружили еще во время обысков у "решалы" от Бюро Христенко, – эксперт

16:36

"Какое дно": Ханде Эрчел закатила вечеринку в Москве и призналась в любви к РФ

16:31

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

15:55

О химии можно забыть: простое натуральное средство уничтожает плесень мгновенноВидео

15:53

"Мы согласны, но есть условие": Путин сделал громкое заявление об окончании войныВидео

15:51

Развертывание иностранных войск в Украине: в Турции назвали условие

15:44

"Не буду говорить, что самый достойный": KHAYAT потроллил заявление Jerry HeilВидео

15:33

Лукашенко резко раскритиковал мирный план США - что не понравилось диктаторуВидео

15:25

Цены упадут еще до Нового года: базовый продукт станет доступнее для украинцев

15:01

Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

14:59

Женщина узнала о невероятных способностях своей овчарки: что научился делать пес

14:53

Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

14:49

Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусноВидео

Реклама
14:49

Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с пятимесячным сыном

14:38

Может заклинить и ржаветь: когда нельзя оставлять авто на "ручнике"

14:33

Власти РФ устроили проблемы Алле Пугачевой - что призошло

14:30

На самом популярном направлении поезда будут курсировать каждый час: раскрыты детали

14:29

Жена тяжелобольного Adam вышла на связь и рассказала о состоянии артиста

14:22

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

14:12

Гороскоп Таро на завтра 28 ноября: Ракам - изобилие, Весам - верность себе

14:02

"Мы не причастны": Олег Винник дал заднюю и сделал громкое заявление

13:55

В шаге от потери Гуляйполя: в Deepstate рассказали о ситуации на фронте

13:54

Всего три движения ножом: как быстро почистить и порезать болгарский перец

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять