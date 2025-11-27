Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

Во многих областях объявили І уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/regiony-nakroet-shtormovaya-pogoda-sinoptiki-uzhe-predupredili-ob-opasnosti-10719398.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 28 ноября

Где температура воздуха опустится до -1 градуса

Где будет дождь

Погода в Украине 28 ноября будет достаточно теплой. В то же время ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В южных, восточных, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях и на Прикарпатье будет туман с видимостью 200-500 м.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: ventusky

Погода 28 ноября

В Украине 28 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в центральных, северных, Черновицкой и Одесской областях.

"Над Украиной все еще будет находиться теплая влажная воздушная масса, поэтому и значения температуры по территории страны будут почти везде выше нормы, поэтому в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью ожидаем в пределах +4..-1 градуса, днем столбики термометров будут достигать 1..6 градусов тепла, во всех других областях ночью воздух будет охлаждаться до +4..+9, зато дневные максимумы будут достигать 7..12 градусов, а на юге до +16", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 28 ноября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +10...+16 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до 0...+4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: meteoprog

Погода 28 ноября в Киеве

В Киеве 28 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет северный с переходом на восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла°; в Киеве ночью и днем 2-4° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 28 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.

Синоптик Наталка Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.

Синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред