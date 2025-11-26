Укр
От мороза до +20: какой будет погода в ближайшее время

Ангелина Подвысоцкая
26 ноября 2025, 20:43
Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до 0 градусов.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоды в Украине на 27 ноября / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 27 ноября
  • Где температура воздуха опустится до -2 градуса
  • Где будет дождь

Погода в Украине 27 ноября будет достаточно теплой. В то же время ожидаются дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 27 ноября будут дожди в северных и центральных областях Украины. В западных областях будет холоднее всего. Там температура воздуха опустится до 2-6 градусов тепла. Теплее всего будет на юге и в Крыму. Там температура воздуха повысится вплоть до 20 градусов тепла.

видео дня
Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 27 ноября
Прогноз погоды в Украине на 27 ноября / фото: ventusky

Погода 27 ноября

В Украине 27 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве северных, центральных, Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областей. На Закарпатье и Прикарпатье будет туман. В этот день ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Поэтому температура в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в южной части ночью в пределах +6..11°, в дневные часы 12-17°; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем столбики термометров будут достигать 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0

По данным meteoprog, 27 ноября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +11...+18 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до 0...+6 градусов.

погода 27 ноября
Прогноз погоды в Украине на 27 ноября / фото: meteoprog

Погода 27 ноября в Киеве

В Киеве 27 ноября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 7-10°; в Киеве ночью и днем 7-9° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 27 ноября
Прогноз погоды в Украине на 27 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.

Синоптик Наталка Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.

Синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
