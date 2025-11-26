Удивит ли зима погодными аномалиями: синоптики предупредили украинцев

Продолжается тенденция теплых зим, однако это не исключает морозов до -20 градусов

Будет ли зима 2025-2026 аномальной в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые факты:

Зима 2025-2026 будет теплее нормы, но с периодическими похолоданиями

Осадков ожидается больше, чем в прошлом году

Устойчивый снежный покров не прогнозируется на Юге, Закарпатье и местами в центре

Украинские метеорологи представили предварительный прогноз на зиму 2025-2026 годов и оценили, сохранится ли тенденция к теплым зимам, которая наблюдается последние десятилетия.

По расчетам, подготовленным на основе данных ведущих мировых прогностических центров - NOAA, ECMWF, CMCC и других - большая часть Европы и Украина будут иметь зиму с температурой на 0,7-1,6 °C выше климатической нормы. Тренд на теплые зимы продолжится, однако это не исключает кратковременных похолоданий до -20 °C, пишет NV.ua.

Морозы до -20

Специалисты отмечают, что из-за глобального потепления в Украине уже практически не повторяются экстремальные морозы -30...-35 °C, характерные для прошлого века. Также сокращается количество дней со снегом и продолжительность метеорологической зимы. На юге и в Крыму в последние годы зима иногда вообще не устанавливается.

Впрочем, зима 2025-2026 может оказаться более прохладной и снежной, чем несколько предыдущих сезонов. По прогнозу, в январе и первой половине февраля в северных, восточных и западных областях ночные температуры могут опускаться до -20...-25 °C.

Осадки: больше, чем в прошлом году

С декабря 2025-го по февраль 2026-го в Украине ожидается заметное увеличение количества осадков. Снег и дождь будут распределяться примерно поровну. Количество дней со снегом будет больше, чем прошлой зимой, хотя устойчивый снежный покров вряд ли образуется на Юге, Закарпатье и кое-где в центре.

Возможны и опасные погодные явления: гололед, туман, налипание мокрого снега.

Чего ждать в целом от зимы

Метеорологи отмечают: несмотря на общую тенденцию к более теплым зимам, эпизодические волны холода с морозами ниже -20 °C могут длиться 1-2 недели. Из-за этого один из зимних месяцев может быть близким к норме или даже холоднее, тогда как другие - аномально теплыми.

Исторические температурные рекорды маловероятны, хотя отдельные суточные максимумы могут быть обновлены.

Когда в Украину придут морозы - прогноз синоптика

Погода в Украине в начале декабря будет контрастной. Сильные морозы, похолодание, снегопады и дожди ожидают украинцев этой зимой.

Об этом в интервью Главреду рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Погода в Украине - последние новости

Украину завтра, 27 ноября, накроет контрастная погода: от прохлады на западе до почти весеннего тепла на юге. По прогнозу Наталки Диденко, самые низкие температуры ожидаются в западных областях - днем там будет лишь +2...+6 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине до конца ноября будет аномально теплой. В то же время в западных регионах будет значительно прохладнее - будет снег и гололедица на дорогах.

Также синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.

