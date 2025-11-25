Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

Во многих областях будут дожди и штормовой ветер.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 26 ноября

Где температура воздуха опустится до -1 градуса

Где будет дождь

Погода в Украине 26 ноября будет достаточно тепло, но ветрено. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 26 ноября в Украине будет достаточно тепло. В течение дня температура воздуха повысится до 12-17 градусов тепла. Только в западных областях будет холоднее - 4-9 градусов тепла. В то же время завтра будут душе сильные порывы ветра.

В Киеве существенных осадков не будет. Температура воздуха повысится до 9-10 градусов тепла, но будет ветрено. В то же время в Украину уже с 30 ноября придет похолодание.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / фото: ventusky

Погода 26 ноября

В Украине 26 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на крайнем западе. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в западных и восточных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в южной части до 17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 26 ноября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +8...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха опустится до +3...+9 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / фото: meteoprog

Погода 26 ноября в Киеве

В Киеве 26 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

