Погода в Украине резко изменится: где будет бушевать настоящий шторм

Погода в Украине 26 ноября будет достаточно тепло, но ветрено. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 26 ноября в Украине будет достаточно тепло. В течение дня температура воздуха повысится до 12-17 градусов тепла. Только в западных областях будет холоднее - 4-9 градусов тепла. В то же время завтра будут душе сильные порывы ветра.
В Киеве существенных осадков не будет. Температура воздуха повысится до 9-10 градусов тепла, но будет ветрено. В то же время в Украину уже с 30 ноября придет похолодание.
Погода 26 ноября
В Украине 26 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди на крайнем западе. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура в западных и восточных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в южной части до 17°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +3
По данным meteoprog, 26 ноября в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +8...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха опустится до +3...+9 градуса.
Погода 26 ноября в Киеве
В Киеве 26 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.
