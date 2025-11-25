Ожидайте сильный ветер и похолодание: когда Украину покинет теплая погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в среду
- Где может выпасть дождь
Погода в Украине в среду, 26 ноября, будет довольно теплой, но ожидается сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра в Украине будет достаточно тепло, в течение дня ожидается +8...+12 градусов, на юге очень тепло, +12...+17 градусов. Только в западной части - свежее +4...+9 градусов.
"Дожди вероятны только на крайнем западе Украины, потому что мы будем принадлежать теплому сектору циклона Wolfgang, который будет касаться своими атмосферными фронтами только запада", - говорится в сообщении.
Синоптик добавила, что характерный признак завтрашнего дня - сильный ветер южного происхождения.
Погода в Киеве
В Киеве 26 ноября существенные осадки не ожидаются. Будет ветрено, но достаточно тепло. Днем температура составит +9...+10 градусов.
Диденко добавила, что похолодает уже с 30-го ноября.
Погода в последние дни ноября
Народный синоптик Станислав Щедрин рассказывал, что конец ноября в Украине будет с небольшим похолоданием.
"С 25 ноября ожидаем похолодание от 4 до 5 градусов. По всей Украине осадков будет мало, за исключением Карпат. В горах будет снег и мокрый снег", - прогнозирует он.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 25 ноября будет холодной. В этот день ожидается снег и мороз.
Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине до конца ноября будет аномально теплой. В то же время в западных регионах будет значительно прохладнее - будет снег и гололедица на дорогах.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
