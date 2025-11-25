Ожидайте сильный ветер и похолодание: когда Украину покинет теплая погода

Синоптик сказала, что украинцев ждет сильный ветер южного происхождения.

Прогноз погоды на 26 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в среду

Где может выпасть дождь

Погода в Украине в среду, 26 ноября, будет довольно теплой, но ожидается сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине будет достаточно тепло, в течение дня ожидается +8...+12 градусов, на юге очень тепло, +12...+17 градусов. Только в западной части - свежее +4...+9 градусов.

"Дожди вероятны только на крайнем западе Украины, потому что мы будем принадлежать теплому сектору циклона Wolfgang, который будет касаться своими атмосферными фронтами только запада", - говорится в сообщении.

Движение циклонов / фото: t.me/PohodaNatalka

Синоптик добавила, что характерный признак завтрашнего дня - сильный ветер южного происхождения.

Погода 26 ноября / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 26 ноября существенные осадки не ожидаются. Будет ветрено, но достаточно тепло. Днем температура составит +9...+10 градусов.

Диденко добавила, что похолодает уже с 30-го ноября.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода в последние дни ноября

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказывал, что конец ноября в Украине будет с небольшим похолоданием.

"С 25 ноября ожидаем похолодание от 4 до 5 градусов. По всей Украине осадков будет мало, за исключением Карпат. В горах будет снег и мокрый снег", - прогнозирует он.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 25 ноября будет холодной. В этот день ожидается снег и мороз.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, что погода в Украине до конца ноября будет аномально теплой. В то же время в западных регионах будет значительно прохладнее - будет снег и гололедица на дорогах.

