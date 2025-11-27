Придет настоящая зима: синоптик сказал, когда всю Украину начнет засыпать снегом

В первые дни декабря среднесуточная температура будет еще "плюсовой".

Прогноз погоды на декабрь / фото: УНИАН

Погода в декабре будет аномально теплой

В ближайшее время украинцам не стоит ожидать наступления метеорологической зимы

Морозы и снег стоит ждать в третьей декаде декабря

Погода в Украине в декабре будет аномально теплой. На снег стоит рассчитывать только в третьей декаде месяца. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич в интервью Телеграфу.

По его словам, в этом году синоптические условия в Атлантико-Европейском секторе предвещают теплый сценарий для всего декабря на большей части Европы, в том числе и в Украине.

"В декабре будет преобладать устойчивый перенос воздушных масс с запада, то есть развит зональный тип атмосферной циркуляции. Он станет возможным благодаря активизации атлантических циклонов в северо-западной части Европы и преобладанию области повышенного давления над акваторией Средиземного моря и странами юга Европы", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что для Украины это означает, что ожидается более высокий фон температуры воздуха (относительно климатической нормы), частые туманы, порывистый ветер и увеличенное количество пасмурных дней.

Погода в течение разных декад декабря

Синоптик говорит, что первая декада декабря в Украине пройдет в условиях мягкой и очень спокойной погоды, с небольшим количеством осадков и слабым ветром. Температура будет стабильно выше нормы и практически во всех регионах превысит отметку в 0 градусов.

"В ближайшей перспективе украинцам не стоит ожидать наступления метеорологической зимы, то есть периода с устойчивыми морозами. В ночное время в первой декаде декабря будут наблюдаться небольшие морозы, впрочем среднесуточная температура будет плюсовой", - добавляет Кибальчич.

Во второй декаде месяца прогнозируется развитие мощного и большого антициклона над восточной Европой и Уралом. Поэтому в Украине будут преобладать юго-восточные ветры. При таких условиях не стоит ожидать существенных осадков, а температура снова будет превышать норму.

В третьей декаде декабря температура постепенно начнет приближаться к средней норме и во многих областях уже будут отмечаться небольшие морозы и осадки - преимущественно в виде мокрого снега, иногда с дождем.

Циклон и антициклон / Инфографика: Главред

Прогноз погоды на Новый год

Народный синоптик Станислав Щедрин ранее говорил, что на Новый год не стоит ожидать снега.

По его словам, возможно небольшой снежный покров будет лишь на Западе.

"Зима будет с небольшими морозами, но не аномальными. Изменение климата повлияло на наши зимы, поэтому ожидаем декабрь без сильных морозов", - считает он.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 27 ноября будет достаточно теплой. В то же время ожидаются дожди.

Метеорологи заявляли, что зима 2025-2026 может оказаться более прохладной и более снежной, чем несколько предыдущих сезонов. По прогнозу, в январе и первой половине февраля в северных, восточных и западных областях ночные температуры могут опускаться до -20...-25 °C.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич также рассказывал, что погода в Украине до конца ноября будет аномально теплой. В то же время в западных регионах будет значительно прохладнее.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

