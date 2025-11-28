Украинцев призвали быть крайне осторожными: в регионах предупреждают о шторме

В большинстве областей объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: УНИАН

Какой будет погода ночью 29 ноября

Где температура воздуха опустится до -1 градуса

Где будет дождь и туман

Погода в Украине 29 ноября будет местами дождливой. Также ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В большинстве областей будет туман с видимостью 200-500 м.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 29-30 ноября будет достаточно тепло. Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла, а на юге - до 9-13 градусов тепла. В субботу дожди будут на севере, а в воскресенье - на юге.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 29 ноября

В Украине 29 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь в Одесской области. В большинстве областей будет туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура на юге страны, Кировоградщине и Днепропетровщине ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, в Крыму до 16°; на остальной территории ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла", - говорится в сообщении.

По данным meteoprog, 29 ноября в Украине будет достаточно теплой. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +8...+14 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до 0...+6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: meteoprog

Погода 29 ноября в Киеве

В Киеве 29 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, но ожидается туман. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Украине на 29 ноября / фото: meteoprog

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

