Украинцев призвали быть крайне осторожными: в регионах предупреждают о шторме

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 29 ноября
- Где температура воздуха опустится до -1 градуса
- Где будет дождь и туман
Погода в Украине 29 ноября будет местами дождливой. Также ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В большинстве областей будет туман с видимостью 200-500 м.
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 29-30 ноября будет достаточно тепло. Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла, а на юге - до 9-13 градусов тепла. В субботу дожди будут на севере, а в воскресенье - на юге.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 29 ноября
В Украине 29 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь в Одесской области. В большинстве областей будет туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура на юге страны, Кировоградщине и Днепропетровщине ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, в Крыму до 16°; на остальной территории ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит 0
По данным meteoprog, 29 ноября в Украине будет достаточно теплой. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +8...+14 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до 0...+6 градусов.
Погода 29 ноября в Киеве
В Киеве 29 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, но ожидается туман. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура по области ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.
Синоптик Наталка Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.
Синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.
Читайте также:
- Придет настоящая зима: синоптик сказал, когда всю Украину начнет засыпать снегом
- Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности
- Прохлада и дожди: синоптик удивила погодой на выходные: синоптик удивила погодой на выходные
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред