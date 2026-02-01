Медведев пригрозил Зеленскому расправой и помечтал о победе РФ

Контакты России с США во времена Трампа, по мнению Медведева, стали значительно более продуктивными.

Медведев угрожает Зеленскому и хвалит Трампа

Что сказал Медведев:

Победа РФ якобы прослеживается по ряду параметров

Цели, объявленные Путиным в начале вторжения, остаются неизменными

Трамп пытается показать себя миротворцем, но не всегда ему это удается

Бывший президент РФ и председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что победа России в так называемой "сво" якобы прослеживается по ряду параметров. Он сделал эти заявления в интервью Reuters, ТАСС и проекту Wargonzo.

"Факт военной победы очень важен, и он просматривается по целому ряду параметров. Но не менее важно думать, что будет потом. Ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что цели, поставленные Путиным в начале вторжения, остаются неизменными.

Не обошлось и без угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому. Цитируя писателя Михаила Булгакова, Медведев цинично намекнул на физическую расправу.

"Как сказал один известный киевлянин, "Аннушка уже пролила масло", и головы ему не снести", - высказался российский политик.

Особое внимание Медведев уделил отношениям с Белым домом. Он считает, что контакты между РФ и США при президентстве Трампа стали "значительно более продуктивными", что, по его мнению, идет "на пользу делу".

Председатель Совбеза РФ добавил, что нынешний президент США "пытается остаться в истории миротворцем", и "где-то у него получается, где-то нет". Медведев также прокомментировал прошлогодний инцидент с перемещением американских атомных подводных лодок ближе к России, отметив, что никаких субмарин найдено не было.

Словесные баталии Трампа с Медведевым - что известно

Напомним, летом прошлого года бывший президент РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на слова Дональда Трампа о дедлайне завершения войны в Украине. Медведев пригрозил Соединенным Штатам войной.

В ответ Трамп посоветовал Медведеву "следить за словами", однако российский политик ответил новыми угрозами, намекая на российское ядерное оружие.

После этого Трамп назвал Медведева "тупым человеком" и приказал отправить атомные подводные лодки к берегам России для предостережения. Трамп подчеркнул, что нельзя легкомысленно разбрасываться словом "ядерный".

О персоне: Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - президент России 2008-2012 годов, с 2020 года - заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. В санкционных списках Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 года находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

