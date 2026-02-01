Уступки по Донбассу не остановят РФ: СМИ предупредили об опасном плане Кремля

Эксперты предупредили, почему Украине нельзя соглашаться на некоторые условия РФ в рамках мирного соглашения.

Россия не хочет останавливаться, поэтому может воспользоваться шансом для нового наступления на Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Главное:

Украине нельзя идти на уступки по Донбассу в рамках мирного соглашения

Россия может воспользоваться дополнительным временем для подготовки нового наступления на Украину

Любые уступки Украины по Донбассу в рамках мирного соглашения не прекратят войну, а лишь дадут стране-агрессору России дополнительное время на подготовку более масштабного наступления.

Об этом пишет издание The New York Times. Аналитики предупреждают, что Россия требует полный контроль над Донецкой областью не просто для того, чтобы "сохранить лицо".

Эксперты считают, что россияне хотят за счет сдачи Украиной Славянска и Краматорска лишить Киев самой мощной линии обороны на востоке.

Если мирный план США провалится после передачи подконтрольных Украине территорий, то Россия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового вторжения вглубь ослабленной Украины.

Чем опасна идея США о "демилитаризации" Донбасса - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам народного депутата и секретаря комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Романа Костенко, предложенная США модель мирного соглашения, предусматривающая создание "демилитаризованной зоны" на Донбассе, несет риски повторения ошибок Будапештского меморандума и не гарантирует Украине никакой реальной безопасности.

Политик резко раскритиковал идею буферной зоны, назвав ее "абсолютной ерундой" и фактической сдачей территорий. По его убеждению, любые договоренности с Россией без реальных механизмов сдерживания только открывают путь к новой волне агрессии.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам дипломата Мэтью Брайза, из Белого дома поступают сигналы о более "конструктивной" позиции Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что ключевые требования Кремля в отношении украинских территорий остаются неизменными.

Ранее Дональд Трамп намекнул, что обещание России оставить в покое киевскую энергосистему до 1 февраля является уступкой Украине , которая настаивала на "энергетическом прекращении огня" перед следующим раундом переговоров в Абу-Даби.

Накануне стало известно, что Кремль видит мало шансов на прорыв мирных переговоров с Украиной, поскольку Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке Украины.

